USA-kjenner: Russland-avsløringene kan bli skadelige for Trump

Det er mye uklart rundt Michaels Flynns telefonsamtaler med Russlands ambassadør til USA. Likevel kan saken bli et problem for Trump.

Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av tirsdag etter at Washington Post avslørte at han hadde flere telefonsamtaler med Russlands ambassadør til USA før Trump ble innsatt som president.

29. desember i fjor utviste daværende president Obama 35 russiske diplomater, som følge av det USA mente var et forsøk fra Russland på å påvirke presidentvalget. Russland valgte å ikke besvare sanksjonene, noe som førte til at Trump omtalte Putin som en «smart fyr» på Twitter.

Nylig har det kommet frem at Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn snakket på telefonen med Russlands ambassadør til USA, omtrent samtidig som Obama innførte sanksjonene mot Russland. Avsløringen av dette førte til at Flynn trakk seg fra stillingen som sikkerhetsrådgiver tirsdag.

Det har også vist seg at Trump har kjent til Flynns telefonsamtaler i to uker. Likevel ble ikke dette offentlig kjent før Washington Post kom med avsløringene tidligere denne uken.

Presidenten selv skriver på Twitter at mediene har blitt gale med konspirasjonsteorier og hat.

– Dette med russiske forbindelser er tull og et forsøk på å dekke over de mange feilene Hillary Clinton gjorde i sin tapende kampanje, skriver han videre.

– Informasjonen gis ulovlig til de feilende New York Times og Washington Post av overvåkingssamfunnet (NSA og FBI?). Akkurat som Russland, skriver han videre.

– Flynn vet at han blir avlyttet



USA-kjennere VG har snakket med mener det er tidlig å spekulere i hva saken kan føre til, men tror det ikke den er over med det første.

– Dette er et puslespill hvor vi mangler en del brikker, sier seniorforsker i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Svein Melby.

Foreløpig har det nemlig ikke kommet frem hva Flynn snakket med ambassadøren om. Han har imidlertid en fortid som leder for den militære delen av amerikansk etterretning, og Melby mener det vil være rart om han har diskutert et tema som sanksjoneringen av Russland med den kompetansen han har.

– Vi snakker om en som har lang fartstid i det amerikanske forsvaret, og som kjenner amerikansk etterretning godt. Han vil jo selvfølgelig vite at han blir overvåket og avlyttet når han tar slike samtaler. Derfor finner jeg det underlig, for å si det mildt, at Flynn skal ha operert på denne måten, sier Melby.

Tabbe at han tok telefonen

Også USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden, mener det gjenstår mye å få klarhet i. Det kan likevel være en potensielt skadelig sak for Trump, tror han.

– Spørsmålet er jo om Flynn gjorde dette alene, eller om folk i administrasjonen kan ha visst om dette. Også vet vi jo ikke hva han sa; det er selvfølgelig et viktig poeng, sier han.

Han er enig med Melby i at Flynn må ha forstått at samtalen var overvåket, og at det derfor godt kan hende at det ikke har blitt sagt noe kritisk om sanksjonene.

– Det er det at han tok telefonen som forsåvidt er tabben her. Det at det kommer en kontakt mellom nye folk i administrasjonen og andre land er ikke så uvanlig, men hvis det skulle vise seg å være en kobling mellom at Putin ikke innførte motsanksjoner, og signalene fra Trumps administrasjon om nettopp dette, så står vi plutselig overfor en helt annen situasjon og skandale, sier Steinhovden.

Både han og Melby tror den videre gangen i saken vil avhenge av om det kommer en granskning fra Kongressen.

– Det er så mange spørsmål og tvilsomme ting som har kommet opp nå at det går på amerikanske sikkerhetsinteresser løs. Her må det en gransking til, og jeg tipper at Kongressen vil initiere det. Dette kommer nok til å rulle og gå en stund til, sier Melby.