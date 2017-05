USA-kjenner tror avgangen til Donald Trumps kommunikasjonssjef bare er starten på en større oppvask.

Presidenten har tidligere signalisert at han ønsker å gjøre endringer i staben, og avgangen blir sett på å være den første av det som trolig blir en rekke forandringer.

– Jeg tror det brygger opp til flere utskiftninger. Det har det vært snakk om lenge, og dette kan være et forvarsel på at en eller flere kommer til å måtte slutte, sier USA-kjenner og rådgiver for Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden.

Mike Dubke er veteran i Det republikanske partiet, men har ikke vært regnet som en av Trumps nærmeste medarbeidere.

Presidenten kom stadig med motstridende uttalelser, noe som ikke har vært det letteste for kommunikasjonsavdelingen, mener Steinhovden.

– Det kan også være at han har fått nok. Dubke har ikke vært blant Trump-lojalistene, slår han fast.

Spicer neste?

USA-kjenner og redaktør for amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten, mener imidlertid at det er for tidlig å si hva oppsigelsen har å si.

– Ingen kan påstå at det har gått knirkefritt for seg, og Trump har snakket om at flere kommer til å måtte gå når han kom hjem fra utenlandsturen, men om denne oppsigelsen er en del av en større oppvask er for tidlig å si.

Planen er at Trump skal prøve å kommunisere mer direkte med velgerne gjennom slant annet valgkampmøter, mens Spicer skal ha en mer tilbaketrukken rolle, sier USA-kjenner Thor Steinhovden. Foto: Carlos Barria , Reuters

USA-kjennerne tror i så fall pressetalsmann Sean Spicer kan være nestemann ut ettersom Trumps misnøye med kommunikasjonsavdelingen skal ha vokst.

– Det har vært såpass mange signaler om at Spicer sliter, men hva Trump til slutt kommer til å gjøre er vanskelig å si, sier Flaten.

Holdt brif



Da Spicer holdt sin første pressebrifing i Det hvite hus på mer enn to uker tirsdag kveld, ble han blant annet spurt om hvordan Trump ser på kommunikasjonsfolkenes innsats.

– Presidenten er fornøyd med det som kommuniseres, men han er frustrert over alle de falske nyhetene der ute. Men til syvende sist er den beste budbringeren her presidenten selv. Det har han bevist mange ganger, sa Spicer.

Steinhovden mener stabssjef Reince Priebus også er et navn å følge med på.

– Han og tilhører også partifløyen og ikke lojalist-siden. Han fikk en del av skylden for at helsereformen ikke fikk gjennomslag og er litt som en kaptein skal passe på at ting går som det skal, sier Steinhovden.

Samtaler med tidligere kampanjesekretærer

Gamle fjes som igjen kan dukke opp er imidlertid Trumps tidligere kampanjesekretærer Corey Lewandowski og David Bossie, som ifølge Politico har vært i samtaler med Trump om å få mer formelle roller.

– Det vil i så fall signalisere en mer konfronterende linje. Det er to personer som har fulgt Trump fra starten av, så hvis de får formelle roller i administrasjonen, er det et tegn på at Trump vil tilbake til røttene, sier Flaten.

JOBB? Trump har vært i samtaler med tidligere kampanjesekretærer Corey Lewandowski og David Bossie om mer formelle roller i eller utenfor administrasjonen. Her er Lewandowski like før Trump i april skulle holde en tale om hans utenrikspolitiske visjon. Foto: Chip Somodevilla , AFP

Ifølge avisen har også presidenten de siste dagene sagt til sine rådgivere at han savner å være rundt de som jobbet med han under kampanjen, og han skal ha ytret ønske om å samle mannskapet fra kampanjen.

– Lewandowski og Bossie var opptatt av at Trump skulle få være Trump, og det passer inn i det som er planen nå om at Trump skal snakke mer direkte med folket, sier Steinhovden.

En annen stilling som skal fylles er jobben som ny FBI-direktør etter at James Comey ble sparket. Ifølge nyhetsbyrået Reuters intervjuet Trump tirsdag to kandidater til den åpne stillingen:

Den tidligere andrekommanderende i FBI, John Pistole, og tidligere assisterende justisminister, Chris Wray.

Vil han sparke svigersønnen?

Trumps svigersønn og nærmeste rådgiver, Jared Kushner, er for tiden også i hardt vær etter at Washington Post skrev at han skal ha foreslått å opprette en hemmelig kanal mellom Trumps overgangsteam og russiske myndigheter.

Den pågående FBI-etterforskningen om Trump-valgkampens påståtte bånd til Russland har vært et stort irritasjonsmoment for presidenten, og det hjelper ikke akkurat at svigersønnen nå også er under gransking.

Tidligere har sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte trekke seg etter omstridt kontakt med Russlands USA-ambassadør. Trump har også sparket FBI-direktøren James Comey, som ledet etterforskningen.

MEKTIG SVIGERFAR: Jared Kushner er gift med president Donald Trumps datter, Ivanka, siden 2009. Han trekkes nå inn i Russland-granskingen fordi FBI mener han har «viktig informasjon som er relevant for saken». Foto: Kevin Lamarque , Reuters

– Men er Trump villig til å sparke sin egen svigersønn på samme måte?

– Det hjelper ikke at det kommer nok en skandale, og så nært Trump som hans svigersønn. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at Trump sparker sin egen svigersønn, sier Steinhovden.

Flaten sier også at det er vanskelig å si hvordan Kushner egentlig ligger an.

– Trump har ikke sagt noe konkret om Kushner, men Twitter-siden hans vitner om at han er lei medias fokus. Men det er mannen til hans favorittdatter, så det skal mye til for å gjøre noe som hun ikke er enig i, sier Flaten.