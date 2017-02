USA: Hundrevis av illegale innvandrere arrestert

Guadalupe García de Rayos (35) er en av de hundrevis av papirløse innvandrerne som denne uken er blitt arrestert og deportert til Mexico. Hun hadde vært 21 år i USA.

Aksjonene foregikk i minst seks amerikanske stater, deriblant Atlanta, Chicago, New York, Los Angeles, Nord-Carolina og Sør-Carolina. De papirløse illegale innvandrerne skal ha blitt oppsøkt både hjemme og på arbeidsplassen, ifølge The Washington Post.

Både innvandrere med og uten kriminelt rulleblad ble arrestert i aksjonene, opplyser amerikanske tjenestemenn til avisen.

En talskvinne for sikkerhetsdepartementet i USA sier til avisen at aksjonene var en del av deres rutinearbeid og at det ikke hadde sammenheng med Trumps løfter om deportering av papirløse innvandrere.

STRENGERE: Donald Trump har innført strengere innvandringsregler etter at han ble president.

– Vi snakker om folk som er en trussel mot den offentlige sikkerheten og en trussel mot integriteten til innvandringssystemet, sier talskvinnen Gillian Christensen til The Washington Post, og legger til at de fant papirløse innvandrere fra flere latinamerikanske land.

Ifølge aktivister har det vært aksjoner i enda flere stater enn de seks statene sikkerhetsdepartementet opplyste om.

Deportert etter 21 år i USA

En av dem som ble arrestert i aksjonene er Guadalupe García de Rayos (35). Onsdag ble hun arrestert da hun besøkte det lokale immigrasjonskontoret i Phoenix, noe hun har gjort årlig de siste åtte årene. Etter 21 år i USA ble hun deportert til Mexico.

Familien hennes prøvde å stanse bilen hun ble fraktet i etter arrestasjonen, skriver New York Times.

– Immigrasjonsmyndighetene sa at hun er en trussel, men min kone er ingen trussel, sier ektemannen, som ikke er navngitt, i et intervju med New York Times.

Ifølge avisen fikk Rayos en utvisningsordre i 2013, men Obama-administrasjonen gjennomførte aldri deporteringen, siden de brukte ressursene på å deportere de som hadde et kriminelt rulleblad. Istedenfor å bli deportert, måtte Rayos møte opp hos immigrasjonsmyndighetene for en årlig samtale.

DEMONSTRANTER: En demonstrant låste seg selv til bilen som fraktet Guadalupe Garcia de Rayos.

Uten kriminelt rulleblad

President Donald Trump har tidligere signert en presidentordre om å deportere millioner av mennesker som antas å oppholde seg ulovlig i USA.

Trump har lovet å deportere tre millioner papirløse innvandrere som har et kriminelt rulleblad.

Denne ukens aksjoner har rystet innvandringsmiljøer i USA, siden myndighetene også arresterte papirløse innvandrere som ikke har et kriminelt rulleblad.

En advokat fra Atlanta sier til The Washington Post at arrestasjonene har ført til stor forvirring i innvandrermiljøet.

– Folk har panikk og de er veldig, veldig redde, sier Hiba Ghalib til avisen.

Ifølge Ghalib gikk tjenestemenn fra immigrasjonsmyndighetene dør til dør i et latinamerikansk område av byen, hvor de ba folk om å vise frem papirene sine.

Etter aksjonene oppsto det demonstrasjoner i flere byer, blant annet i Los Angeles torsdag kveld, skriver Los Angeles Times.

Kan gjelde åtte millioner mennesker

I sin første uke i Det hvite hus beordret Trump en full overhaling av immigrasjonsbestemmelsene. Han ønsket blant annet å fjerne de fleste restriksjonene på hvilke personer som kan bli deportert fra USA.

Målet til presidenten er å øke antall utvisninger fra USA med minst 75 prosent i løpet av 2017.

Trump har utallige ganger erklært at han kun er ute etter «bad hombres» – et uttrykk som spiller på at meksikanske menn er slemme – men de nye direktivene innebærer at myndighetene i realiteten kan anholde absolutt alle som en eller annen gang har krysset grensene til USA på ulovlig vis.

Det betyr at åtte millioner papirløse illegale innvandrere risikerer å bli kastet ut av USA dersom Trump får det som han vil.

