Trump-administrasjonen skal så langt ha lokalisert 20 millioner dollar til byggingen av Mexico-muren. Det er langt unna de spådde kostnadene.

USAs departement for innenlands-sikkerhet har regnet seg frem til at muren som president Donald Trump ønsker å bygge langs Mexicos grense, kommer til å koste 21,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer 180 milliarder norske kroner.

For å finansiere muren har Trump sagt at det skal gjøres gjennom en toll på 20 prosent på meksikanske varer samt hente midler fra eksisterende ressurser.

Men i et dokument fra sikkerhetsdepartementet som Reuters har fått tilgang til, kommer det frem at Trump-administrasjonen foreløpig bare har tilgang til 20 millioner dollar som kan flyttes til prosjektet, ifølge nyhetsbyrået.

Selv om Trump selv har estimert at muren vil koste 12 milliarder dollar, før prisen ble oppjustert av sikkerhetsdepartementet, er det foreløpige funnet langt unna de endelige kostnadene.

Pengene som foreløpig er lokalisert holder kun til en håndfull kontrakter for utvikling av prototyper og ikke til selve byggingen av muren, skriver nyhetsbyrået.

Sheriff på USA-grensen: – Muren kommer ikke til å fungere

Risikerer å måtte be Kongressen om penger

Hvis ikke sikkerhetsdepartementet finner flere midler som kan flyttes til prosjektet, må Trump be Kongressen om å legge ut penger før pengene fra tollavgiften kommer inn, skriver Reuters.

De 20 millionene er imidlertid kun hentet fra budsjettet for gjerder, infrastruktur og teknologi, ettersom dette er penger administrasjonen ikke trenger godkjennelse for å flytte til andre prosjekter.

5 av millionene er hentet fra et grenseprosjekt i Arizona mens de resterende 15 millionene er hentet fra et overvåkingprosjekt ved grensen, skriver nyhetsbyrået.

For neste år derimot har Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, fastslått at penger til muren vil ligge inne i budsjettet.

Trump står på sitt: – Vi skal bygge muren!

Mexico på sin side sagt at de ikke kommer til å betale for muren og har utelukket at det er aktuelt å forhandle om betalingen for muren.

– Det finnes ting vi ikke forhandler om. Det faktum at det blir sagt at Mexico skal betale for muren, er noe som ikke er gjenstand for forhandlinger, sa Videgaray under en pressekonferanse ved den mexicanske ambassaden i Washington i slutten av januar.