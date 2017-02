USA-ekspert: Trump dømt til å tape  etterretnings-konflikt

Donald Trump har havnet i konflikt med egen etterretning etter avsløringene om tett kontakt mellom hans medarbeidere og Russland. Det er en konflikt han ikke kan vinne, mener USA-ekspert.

29. desember i fjor utviste daværende president Obama 35 russiske diplomater, som følge av det USA mente var et forsøk fra Russland på å påvirke presidentvalget.

Samme dag skal Trumps daværende påtroppende sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, ha hatt fem telefonsamtaler med Russlands ambassadør til USA.

Først nektet Flynn for å ha diskutert sanksjonene med ambassadør Sergej Kisljak, men senere har han innrømmet at det kan ha vært tema. Avsløringene førte til at Flynn tirsdag måtte gå av.

Uvanlig kontakt



– Hvorfor er det så alvorlig at Trump og hans team har hatt kontakt med Russland under valgkampen og før innsettelsen?

– Det er potensielt sett alvorlig i den forstand at på tidspunktet telefonsamtalene fant sted var Obama president og ansvarlig for utenrikspolitikken. Det er ulovlig for amerikanske borgere å forhandle på vegne av staten uautorisert, så spørsmålet er dermed hvor mye substans det har vært i samtalene mellom Flynn og den russiske ambassadøren, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk.

Forvirret? Få oversikt i VGs Trump-guide

Innholdet i samtalene er fortsatt ukjent og ifølge New York Times har amerikansk etterretning hittil ikke funnet bevis for at Trump-medarbeiderne samarbeidet med russere om å påvirke valget i deres favør.

– Presidentkandidater snakker med ledere av andre land hele tiden, men den mengden kontakt Trump har hatt med Russland, og at den har vært så positiv er uvanlig, sier Patrick Cullen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Dagen etter Flynns fem samtaler med Russland, ble det kjent at Moskva ikke ville gjengjelde sanksjonene. Det førte igjen til en liten Putin-hyllest fra Trump, som omtalte den russiske presidenten som en «smart fyr» på Twitter.

MÅTTE GÅ: Avsløringene om kontakten med Russland førte til at tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av. Foto: Carolyn Kaster , AP

Sårbar for russisk utpressing

Ifølge Washington Post advarte justisdepartementet blant annet om at sikkerhetsrådgiveren kunne være sårbar for russisk utpressing som følge av telefonsamtalene.

Flynn nektet først, men innrømmet deretter at sanksjonene kunne ha vært et tema under Russland-samtalene. Det hele satte dermed visepresidenten Mike Pence i et dårlig lys ettersom han tidligere uvitende hadde forsvart Flynn i et TV-intervju.

– Hvorfor ble ikke Pence informert om ha Flynn hadde gjort? - Er han en outsider på innsiden?

– Det betyr at Trump ikke har tillit til sin egen visepresident, og det bekrefter det mange lenge har trodd: at Pence ikke har vært inne i sirkelen og at Trump ikke ser på Pence som en av sine nærmeste, sier Ketil Raknes, doktorstipendiat ved Høgskolen i Kristiania.

Knudsen tror ikke nødvendigvis at forholdet mellom Trump og Pence er dårlig, og at Pence har blitt holdt utenfor med vilje.

– Trump trenger helt klart opplæring i jobben som president, og det er det og interne spenninger i administrasjonen som kan ha forårsaket at Pence ikke ble informert, sier Knutsen.

Les mer: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget med hacking

Under en pressekonferanse med Israels statsminister, skyldte imidlertid Trump på media for å ha behandlet Flynn dårlig, men han sa ingenting om at det var han selv som ga Flynn beskjed om å gå av på grunn av manglende tillit.

– Michael Flynn er en fantastisk mann som har blitt behandlet veldig urettferdig av media. «Fake media», som jeg kaller mange av dem. Det er veldig trist at han ble behandlet så dårlig, sa Trump som er den eneste som har autoritet til å sparke Flynn.

Legger seg ut med amerikansk etterretningstjeneste

Donald Trump har reagert på anklagene med å gå til frontalangrep på sin egen etterretningstjeneste. På twitter skriver presidenten at dette er tull og at den virkelige skandalen er at hemmeligstemplet informasjon er gitt ulovlig fra etterretningstjenesten.

– Hvor alvorlig er det for Trump å legge seg ut med etterretningstjenesten?

– Trump spiller et skummelt spill. USA er den nasjonen med størst militære og det største etterretningsapparatet. Det å gå til verbal krig mot dette apparatet er en kamp han umulig kan komme seirende ut av, sier Raknes.

Han tror også at den offentlige konflikten med etterretningen kan gjøre det vanskeligere for flere republikanere å støtte Trump. Det er nettopp det at konflikten er offentlig og så opphetet Cullen mener er så skadelig.

USA-kjenner: Avsløringene kan bli skadelig for Trump

– Etterretning spiller en viktig rolle for USAs nasjonale sikkerhet og det å ha en president i en offentlig opphetet strid med etterretningstjenesten er skadelig for alle parter, sier Cullen.



Hva kommer til å skje videre nå?

– Forholdet skal nå etterforskes og det blir interessant å se om de andre republikanerne står bak Trump når etterforskningen er ferdig. Partiet er svært splittet og disse anklagene kan splitte dem enda mer, sier Cullen.

Raknes tror at også mange republikanere kan bli presset bort fra Trump, og både han og Cullen mener det ikke minst blir vanskeligere for Trump-administrasjonen å gjøre jobben sin.

– Trump har på rekordtid manøvrert seg inn i vanvittig store politiske problemer. Han risikerer at han ikke får gjort noen ting når han og administrasjonen hans hele tiden må forsvare seg, sier Raknes.