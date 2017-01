USA-ekspert Svein Melby: - Blodig alvor for Norge

USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, mener Donald Trumps innsettelsestale er «blodig alvor» og en «alvorlig situasjon for Norge».

– Det er meget alvorlig for dersom det han sa i talen blir gjennomført i praksis. Dette er blodig alvor for Norge. Det blir tøffe tak. Etter 2. verdenskrig har USA bygd opp og deltatt i de internasjonale institusjonene, som NATO. Donald Trump sier rett ut at han bryter med denne tradisjonen. Dette er et dramatisk og historisk brudd, sier Melby til VG.

Amerika først



I innsettelsestalen som fulgte rett etter at han avga presidenteden, fastslo Trump at fra

nå av skulle ikke USA ta noen andre hensyn i utenrikspolitikken enn hva som tjener USAs nasjonale interesser. «Amerika først» kunne vært overskriften.

BEKYMRET: Forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Institutt for forsvarsstudier

– Hva vil en en slik politikk få å si for Norges sikkerhet?

– Trump er grunnleggende skeptisk til allianser og institusjoner, som NATO. Han tror ikke på det kollektive samarbeidet. Et lite land som Norge har bygd hele sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på at vi skal få hjelp av amerikanerne i en krisesituasjon. Dette vil også påvirke sterkt det bilaterale forholdet Norge har til USA. Og det vil få konsekvenser i forhold til vår store nabo i øst.

2. verdenskrig



– Han holdt en valgkamptale i sin innsettelsestale. De som trodde at han ville moderere seg, har tatt feil, sier Melby.

Han avsluttet talen med å vise knyttneven.

– Husk at det er dette systemet med internasjonale institusjoner som Tyskland ble sydd inn i etter 2. verdenskrig. Blir det han sier gjennomført i praksis, er det slutt på æraen da USA var fastpunktet i utenrikspolitikken. Fra krigen har USA påtatt seg ansvaret også for en rekke oppgaver som man ikke hadde nasjonal interesse i, men som man likevel trodde ville gagne USA i det lange løp. Hele den utenrikspolitiske eliten i USA har ment dette. Trump mener det ikke, sier Melby.

Norges håp



– Du høres sjokkert ut?

– Nei, til det er det for likt med hva han sa i valgkampen. Men han har utpekt statsråder som har et litt annet syn på dette enn hva han sa i talen. Norges håp ligger i at han hører på dem også, selv om presidenten har mye mer makt i utenrikspolitikken enn i innenrikspolitikken, sier Melby.