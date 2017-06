USA-ambassadør: Trump tror på klimaendringer

NEW YORK (VG) President Donald Trump har tidligere karakterisert klimaendringer som en «bløff». Nå hevder USAs FN-ambassadør at presidenten likevel tror at forurensning påvirker klimaet.

Utspillet kommer i kjølvannet av Trumps beslutning om å trekke USA ut av Paris-avtalen. Ifølge FN-ambassadør Nikki Haley vil USA fortsatt forplikte seg til å redusere utslipp, til tross for den oppsiktsvekkende avtale-exiten.

– Bare fordi USA har meldt seg ut av en klubb, betyr det ikke at vi ikke vil bry oss om miljøet, sier Haley i et lengre intervju med CNN som vil gå på luften søndag morgen.

– President Trump tror at klimaet endrer seg, og at forurensning er en del av årsaken, sier Haley.

– En bløff



Det er første gang det kommer en slik innrømmelse fra en representant for Trump-administrasjonen. Presidenten selv har ved flere anledninger karakterisert klimaendringer som en «bløff».

Da han ble spurt av New York Times i november i fjor, innrømmet Trump riktignok at det er «en viss sammenheng» mellom klimaendringer og menneskelig aktivitet, men har senere forsøkt å distansere seg fra innrømmelsen.

– Vi skal være klimavennlige, men vi skal ikke ødelegge for bedriftene våre, understreket Trump da han kunngjorde beslutningen torsdag.

I den 2000 ord lange talen han holdt da han kunngjorde at USA trekker seg fra klimaavtalen, unngikk han å bruke ordet «klimaendringer» i det hele tatt. Da pressesekretær Sean Spicer ble spurt om presidentens holdning onsdag svarte han:

«Ærlig talt, så har jeg ikke spurt ham om det. Jeg kommer tilbake til deg»

USAs interesser



FN-ambassadør Haley understreker likevel at USAs interesser alltid vil være førsteprioritet for presidenten, også når det kommer til å beskytte miljøet.

– Resten av verden ønsker å fortelle USA hva vi skal gjøre, men vi vil handle utfra egne betingelser, sier hun.

Trumps klima-beslutning har vakt kraftige, internasjonale reaksjoner, og også internt i hans egen administrasjon har sterke krefter forsøkt å overbevise presidenten om å holde seg til avtalen. Trumps datter Ivanka Trump, som nå jobber som ubetalt rådgiver for sin far, skal ha vært blant pådriverne for å holde seg til avtalen.