STATEN ISLAND (VG) Donald Trump har lovet storoffensiv mot ulovlige innvandrere. Det får mange til å frykte å gå ut av sine egne hjem.

Køen inn til El Centro del Immigrante på Staten Island i New York strekker seg helt ut på gaten. Inne i lokalet står og sitter folk tett i tett. Organisasjonen bistår innvandrere fra Latin-Amerika med alt fra juridisk hjelp til engelskkurs.

Siden Trump ble innsatt som president har pågangen doblet seg.

– Folk er veldig redde og bekymret for det som skjer, sier sjefen for organisasjonen, Favio Ramirez-Caminatti, til VG.

I køen står ekteparet Lourdes Velasco (50) og Eulogio Nava (50) fra Mexico. De er begge ulovlige innvandrere og har bodd i USA de siste 14 årene.

– Vi er veldig redde. Alle er det nå. Vi er redde bare vi går utenfor døren, sier Lourdes Velasco.

Ble stoppet i rutinekontroll

Ikke langt unna ble fem ulovlige innvandrere pågrepet av ICE, etaten med ansvar for å håndheve USAs toll- og immigrasjonslover. Dette var en del av en stor aksjon der totalt 680 personer ble arrestert. I dette området på Staten Island bor det svært mange latinamerikanere.

Velasco sier at de ble livredde da ektemannen hennes ble stoppet av trafikkpolitiet i en rutinekontroll for to uker siden. Det gikk bra, men siden har de ligget lavt.

Tobarnsmoren Noemi Bruno (26) venter på å få fornyet sitt meksikanske pass på El Centro. Et av barna sover på fanget hennes, mens den andre sitter på en stol ved siden av. 26-åringen forteller at hun kom til USA sammen med sine foreldre da hun var 13 år – alle som ulovlige innvandrere.

BEKYMRET FOR FORELDRENE: Noemi Bruno (26) kom til USA som ulovlig innvandrer sammen med foreldrene. Nå frykter hun at de skal bli deportert. Foto: Thomas Nilsson/VG

Hun er nå imidlertid mer beskyttet enn sine foreldre ettersom hun er omfattet av Obamas presidentordre Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), som hindrer at unge ulovlige innvandrere som møter visse kriterier ikke blir kastet ut. Samtidig kan de søke om en fornybar arbeidstillatelse.

Frykter deportering

Mange frykter imidlertid at Donald Trump kommer til å fjerne denne ordningen med et pennestrøk. Timer etter at VG besøkte Staten Island ble det kjent at en 23-åring fra Seattle som er omfattet av DACA er blitt arrestert.

LANG KØ: Hos organisasjonen El Centro del Immigrante kan latinamerikanere blant annet få fri rettshjelp. Da vi besøkte stedet var det meksikanske konsulatet til stede og mange sto i kø for å fornye passene sine. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Foreldrene mine er redde for å gå ut av huset og jeg er veldig redd for at de skal bli deportert. Jeg er alenemor samtidig som jeg jobber og studerer. De hjelper meg med å passe barna mine, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre dersom de blir kastet ut, sier Bruno og fortsetter:

– Jeg er mest av alt bekymret for foreldrene mine, men også redd for at Trump skal gjøre noe med DACA.

Samtidig melder flere amerikanske medier at en rekke kirker flere steder i USA har åpnet dørene for at ulovlige innvandrere kan søke tilflukt.

FÆRRE I GATENE: Mange forteller oss at det har vært færre mennesker ute i gatene de siste ukene. Samtidig forteller mange at de er redde. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Skaper panikk



ICE har sagt forrige ukes aksjon var «rutinemessig» og at den ble planlagt før Trump ble innsatt som president. Trump har imidlertid ved flere anledninger skrytt av den og sagt at pågripelsene viser at han gjennomfører sitt valgløfte.

Samtidig har Trumps rådgiver Stephen Miller sagt at aksjonen var mer omfattende enn tidligere som følge presidentordren om at utsendelsen av papirløse, kriminelle innvandrere skal prioriteres.

Under Obama-administrasjonen ble også svært mange deportert: Totalt 2,5 millioner i perioden 2009–2015.

BEKYMRET: Sjef for organisasjonen El Centro del Immigrante, Favio Ramirez-Caminatti. Foto: Thomas Nilsson/VG

Favio Ramirez-Caminatti forteller at El Centro-organisasjonen dagen før vi møtte ham skulle arrangere et engelskkurs hvor 20 personer var påmeldt. Kun to av dem dukket opp.

– Mange ringte oss og sa at de ikke tør å komme fordi de frykter å bli tatt. Arrestasjonene skaper panikk, sier han.

– Men Obama deporterte jo veldig mange også. Hva gjør dette annerledes?

– Det er riktig, men fokuset da var fullt og helt på dem som hadde begått alvorlig kriminalitet. Nå blir folk livredde for å deportert dersom de har kjørt uten førerkort. Det er stor forskjell på det, svarer Ramirez-Caminatti.

Hans kollega Karen Jackson sier til VG at organisasjonen også har fått rapporter om at flere ulovlige innvandrere har unngått å anmelde kriminalitet begått mot dem i frykt for å bli deportert.

Påvirker forretningene

I valgkampen sa Trump først at han ville deportere alle ulovlige innvandrere (rundt 11 millioner mennesker), men senere justerte han dette til å gjelde kun de med kriminelt rulleblad.

På Staten Island møter vi flere andre ulovlige innvandrere som ikke tør å la seg intervjue. En 33 år gammel kvinne som ikke vil ha navnet sitt på trykk forteller at hun får mange spørsmål fra sine tre barn.

– De er redde, de sliter med å sove og snakker mye om dette på skolen.

Mange vi snakker med sier at det har blitt langt mindre folk ute på gatene siden Trump ble innsatt som president.

TOMME BORD: Ellio Matute (45) ved restauranten La Catracha har opplevd en sterk nedgang i kunder etter at Trump ble president. Foto: Thomas Nilsson/VG

Det merker Ellio Mature (45) på restauranten La Catracha, som serverer meksikansk og honduransk mat.

– Nå er det midt i lunsjtiden og det er ingen her, sier han og peker utover de tomme bordene.

– Normalt hadde det vært masse folk her, men nå er folk redde og tør ikke å gå ut.

Han frykter nå for restaurantens fremtid.

– Dersom det fortsetter slik i flere måneder er jeg redd vi må stenge. For regningene kommer jo selv om det ikke er folk her.