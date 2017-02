Ukrainere frykter at Trump vil eskalere krig

KIEV (VG) Trump og Putins signaler om et tett samarbeid kan føre til en enda tøffere hverdag for folk i det krigsrammede Ukraina.

Mens Det hvite hus gleder seg over at Donald Trumps og Russlands president Vladimir Putins telefonsamtale denne helgen ble en «betydningsfull start på et bedre forhold mellom de to landene», er Russlands naboland Ukraina nå svært bekymret over hva skiftet av amerikansk president kan bety for dem.

På den ikoniske Maidanplassen i Kiev sier samtlige av de VG treffer at de nå frykter en forverring i det krigsrammede landet.

– Enhver politiker som kommer godt overens med Putin er dårlig nytt, fordi Putin vil herje med landet vårt, uten at ukrainere får noe å si. Situasjonen i Ukraina er allerede svært vanskelig, og nå ser fremtiden enda mørkere ut, sier 53 år gamle Mikael til VG.

USA har helt siden 2014 vært en viktig støtte for Ukraina i krigen mot de prorussiske separatistene, som vil at Donbass-området øst i landet skal være russisk. Krigen har krevd over 10.000 menneskeliv, og de siste dagene har konflikten gått i en enda mer blodig retning.

Sent torsdag kveld ble det også klart at USA sier at de fordømmer Russlands «aggressive handlinger» i Ukraina.

Tirsdag ble det meldt at tolv mennesker er drept i løpet av to dager. Mens president Obama klart ga sin støtte til Ukraina i konflikten, står Trump for en langt mer Russland-vennlig linje.

Da VG snakker med Tor Bukkvoll, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), etter nyheten om at USAs FN-ambassadør Nikki Haley fordømmer det hun omtaler som Russlands «aggressive handlinger» i Ukraina, sier han at det fortsatt gjenstår å se hvilke konsekvenser dette vil få for forholdet mellom Trump og Putin.

– Russland har vært ganske forsiktige i sitt håp om å få Trump sin sympati, men aldri tatt seieren på forskudd. Nå viser det seg kanskje at den skepsisen var berettiget fra Moskvas side, sier FFI-forskeren.

FRYKTER FOR UKRAINA: Mikael sto selv her på Maidanplassen da demonstrasjonene startet for tre år siden, som var bakteppet til krigen i øst. Nå frykter han landet går en enda verre skjebne i møte. Foto: HARALD HENDEN, VG

– Grunn til bekymring

FAKTA: KONFLIKTEN I ØST-UKRAINA * Den væpnede konflikten i Ukraina begynte i midten av april 2014, da prorussiske separatister gjorde opprør øst i landet. * Da hadde Russland allerede i mars samme år annektert halvøya Krim, som svar på at Ukrainas russiskstøttede president var blitt avsatt i februar. * Nær 10.000 mennesker – rundt halvparten av dem sivile – er siden drept og rundt 1 million drevet på flukt. (Kilde: NTB)

Ukrainere kan ha rett i at et sterkt forhold mellom Trump og Putin kan bety mindre internasjonal støtte til dem, sier Bukkvoll, til VG.

– Trump kan godt tenkes å ville lette på sanksjonene mot Russland. Det vil være alvorlig for Ukraina, fordi Russlands støtte til opprørerne vil kunne fortsette nærmest til evig tid, sier han torsdag, før meldingen om at USA fordømmer Russland ble kjent.

– Jeg tror likevel at dette forutsetter at Trump får noe tilbake fra Putin. Så gjenstår det å se om Putin er villig til å gi han det, sier Bukkvoll til VG.

Trump har antydet at han kan komme til å anerkjenne Russlands annektering av Krim dersom det ville føre til bedre forhold mellom USA og Russland. I den én time lange telefonsamtalen i helgen skal Putin og Trump ha diskutert situasjonen i Ukraina, og avtalt å finne en dato for et amerikansk-russisk toppmøte. Men spørsmålet om USAs sanksjoner mot Russland skal ikke ha blitt tatt opp.

REDD FOR TRUMP: Trump er veldig farlig for Ukraina, fordi det kan bety at USA nå vil støtte Russland i Ukraina-konflikten, mener Ines (22) på Maidanplassen i Kiev. Foto: HARALD HENDEN, VG

På Maidanplassen er 22 år gamle Ines redd for hva de mektige mennenes forhandlinger vil lede til.

– Hvis USA støtter Russland, tror jeg Putin kan bestemme seg for å starte en fullskala krig her. Jeg ser hva som skjer i landet mitt, jeg ser at folk dør og jeg kjenner følelsen at vi aldri vet hva i morgendagen kan bringe, sier den unge kvinnen alvorlig til VG.

FFI-forsker Bukkvoll mener en fullskala invasjon er lite sannsynlig, men han ser ikke bort fra en annen form for russisk innblanding, for eksempel i form av en stimulering til sosialt opprør i det ukrainske samfunnet. Utfordringene står i kø for Ukraina nå, sier Bukkvoll.

– Ukrainerne har like stor grunn til å frykte de kommende valgene i Tyskland og Frankrike, som Trump i USA. Både presidentkandidat Le Pen og Fillon i Frankrike står jo for en mye mer Russland-vennlig linje enn hva som praktiseres fra Europa nå, sier FFI-forskeren.