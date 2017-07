Tyst fra Trump etter G20-møtet

Mens Angela Merkel fremsnakket internasjonal handel, og Justin Trudeau og Theresa May snakket varmt om å bekjempe klimaendringene, holdt én person sine tanker for seg selv.

Merkel. May, Macron. Trudeau og Putin.

Rekken av statsledere som holdt oppsummerende pressekonferanser etter G20-toppmøtet i Hamburg i dag var lang. Men én mann valgte å holde tyst om sitt inntrykk etter møtet:

Donald Trump.

Etter at en pressekonferanse med den amerikanske presidenten først var annonsert til 16-tiden lørdag, var det heller de andre statslederne som tok podiet i Hamburg. I 18-tiden ankom Trump og kona Melania Hamburgs flyplass i helikopter, før han boardet Air Force One og tok av.

Dette var Trumps første møte med den mektige G20-gruppen. Under møtet har han deltatt i både fellessamlinger med de andre statslederne, og i bilaterale samtaler med flere utvalgte kolleger – deriblant Vladimir Putin.

Også Erna Solberg deltok på møtet, etter at Norge og Nederland var invitert som observatører ved maktgruppens bord.

USA på sidelinjen?

Angela Merkel, som har vært vertskap for konferansen, ga sin egen oppsummering tidligere på ettermiddagen i dag. Hun snakket blant annet om flyktningkrisen, klimaendringer, og – med klar referanse til Trumps «Amerika først»-politikk – om hvor viktig internasjonal handel er:

– Markeder må holdes åpne, og proteksjonisme må bekjempes, sa den tyske forbundskansleren.

G20-lederne ble i ettermiddag enige om en felles slutterklæring fra møtet, etter intense timer med forhandlinger. Det var i hovedsak avsnittet om klimaendringer som skapte problemer, melder Reuters:

Donald Trump ønsket å ha med en kontroversiell uttalelse om fossile brensler, noe de andre lederne motsatte seg.

DEMONSTRASJONER: Mer enn 76 000 mennesker demonstrerte i Hamburgs gater under G20-møtet denne helgen. Flere hundre politimenn ble skadet i sammenstøt med demonstrantene. Foto: REUTERS

I tretiden lørdag ettermiddag kom de likevel til enighet, og ifølge EU-delegater BBC har snakket med, anerkjenner uttalelsen nå at USA har trukket seg ut av Parisavtalen om klimakutt, samtidig som den bekrefter de andre 19 landenes forpliktelse til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

I sin avsluttende pressekonferanse beskrev Canadas statsminister Justin Trudeau enigheten rundt klimaendringer som «nær unison, selv om USA nå trer til side».

I storaviser som The Washington Post og New York Times omtales møtet nå som en tydelig demonstrasjon av hvordan USA er i ferd med å trekke seg vekk fra verdensbegivenhetenes sentrum.



Lange samtaler med Putin

De siste dagene har den største spenningen vært knyttet til møtet mellom Trump og president Vladimir Putin, det første møtet mellom den amerikanske og den russiske presidenten siden Trump tiltrådte.

Under møtet skal de to ha diskutert den påståtte russiske forsøket på å påvirke presidentvalget i 2016, men ifølge offisielle uttalelser etter samtalen skal de to være enige om å «ikke dvele ved fortiden».

ROSTE TRUMP: Ifølge Putin var Trump kjapp i analysen, konkret og villig til å svare på spørsmål under det første møtet mellom de to statslederne. Foto: REUTERS

– Putin nekter for at det skjedde. Russerne har bedt om å få se bevis. Det vil jeg overlate til etterretningsorganisasjonene å håndtere, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson etter møtet fredag.

Møtet mellom Trump og Putin varte i mer enn en og en halv time lenger enn planlagt – såpass lenge at Trumps delegasjon så seg nødt til å sende inn Trumps kone Melania for å se om ikke hun kunne avbryte samtalen.

Det skal hun ikke ha lyktes med.

Putin: – En god samtalepartner

I sine avsluttende bemerkninger lørdag ettermiddag sa Putin på sin side at han oppfattet Trump som «annerledes i virkeligheten enn på TV».

– Han er en god samtalepartner, sa den russiske presidenten, som omtalte Trump i rosende ordelag under sin pressekonferanse.

En utveksling mellom Putin og Merkel skapte forøvrig reaksjoner under toppmøtet denne helgen. For himlet den mektige kansleren faktisk med øynene etter en utveksling med sin russiske motpart? Og i så fall, hvorfor?

