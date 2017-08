Trumps tre kontroversielle nyheter mens orkanen Harvey herjet

WASHINGTON, D.C. (VG) Mens orkanen «Harvey» dundret inn mot Texas fredag kveld, slapp president Trump kontroversielle nyheter i tornadofart.

Om det var en bevisst handling eller ikke fra Det hvite hus blir spekulasjoner, men flere politikere og kommentatorer antyder at det neppe var tilfeldig at Det hvite hus slapp tre svært kontroversielle nyheter akkurat denne kvelden.

Samtidig slo orkanen «Harvey» inn over Texas. På sitt voldsomste natt til lørdag var den oppe i kategori 4 i styrke. Det er det nest høyeste en orkan kan være.

Alle de tre nyhetene ble offentliggjort etter klokken 18, lokal tid.

Time Magazine har henvendt seg til pressesekretær Sarah Huckabee Sanders for å spørre om timingen. De har ikke fått noe svar.

«So sad, so weak»

Trumps beordring om å forby transpersoner i militæret var en ventet handling etter at presidenten i juli helt ut av det blå tvitret om dette. Han skrev den gang blant annet at det ville koste Forsvaret enorme pengesummer å betale for kjønnsskifteoperasjoner for sine transkjønnede ansatte. Dette stikk i strid med undersøkelser som har vært gjort rundt temaet.

Forsvarstopper gikk den gang ut og sa at de ikke kunne forholde seg til noe presidenten skrev på Twitter og ville fortsette som før inntil en formel ordre kom. Det skjedde altså i går. Trump har bedt forsvarsdepartementet, Pentagon, innføre et forbud mot nyansettelser av transpersoner i militæret. Han ønsker å gå tilbake til reglene som gjaldt frem til i fjor sommer.

Planen er nå at forsvarsminister James Mattis innen utgangen av året skal ha klar nye regler for de som allerede tjenestegjør. Disse skal så innføres innen 23. mars, ifølge Det hvite hus.

Ikke overraskende er mange sterkt kritisk til Trumps avgjørelse. De ser på dette som et tilbakesteg for borgerrettighetene.

Minoritetsleder i Senatet, demokraten Chuck Schumer, brukte presidentens favoritt-mediekanal for å uttrykke sin misnøye i går.

«Den eneste grunnen til at han gjør disse tingene akkurat nå er for å bruke orkanen «Harvey» til å unngå kritisk blikk. So Sad, so weak.», skrev Schumer i en slags Trump-parodi over en rekke twittermeldinger.

Kaller Trump feig



Den andre nyheten som altså dukket opp fredag kveld var benådningen av sheriff Joe Arpaio, som nylig ble dømt for diskriminering for å bruke trafikkpoliti målrettet mot latinamerikanske innvandrere.

Arizona-sheriffen kom for første gang i nasjonalt søkelys da han på 90-tallet opprettet en teltleir utenfor et lokalt fengsel for å få plass til flere innsatte. «USAs tøffeste sheriff», som han gjentatte ganger har omtalt seg selv som, brukte begrepet «konsentrasjonsleir» om teltleiren.

I en uttalelse fra Det hvite hus heter det at Arpaio har tjent offentligheten og beskyttet folk fra kriminalitet og ulovlig innvandring i 50 år og at han derfor fortjener å bli benådet av presidenten.

FILE PHOTO: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump is joined onstage by Maricopa County Sheriff Joe Arpaio (L) at a campaign rally in Marshalltown, Iowa January 26, 2016, after Arpaio endorsed Trump's cacndidacy.

Å benåde en person som er dømt for diskriminering på grunn av rase bare to uker etter de voldelige opptøyene i Charlottesville skaper skarpe reaksjoner blant mange i USA.

– Donald Trump er feig som slipper denne nyheten på en fredag når hele nasjonens oppmerksomhet er rettet mot orkanen «Harvey» og folkene i dens bane, sa kongressmann Ruben Gallego, en demokrat fra Arpaios hjemstat Arizona, i en uttalelse.

Heller ikke den republikanske Arizona-senatoren John McCain var imponert over presidenten:

«Presidentens benådning av Joe Arpaio, som drev ulovlig profilering av latinamerikanere, undergraver hans påstander om respekt for loven», skrev han på Twitter.

At en president i det hele tatt benåder noen på et så tidlig stadium i sitt presidentskap er svært uvanlig.

Nazi-kobling



Fredagens siste kontroversielle nyhet var avgangen til sikkerhetsstrategen Sebastian Gorka. En av de mer omstridte personene Donald Trump ansatte i sin administrasjon.

Gorka, som tidligerer har jobbet for samme nyhetsnettsted som Stephen Bannon, nemlig Breitbart, fikk oppmerksomhet under innsettelsen av presidenten i januar. Da bar han en medalje fra ridderordenen Vitézi Rendi, grunnlagt av Ungarns naziallierte leder Miklós Horty. Kort tid etter kom det fram at Gorka i 2007 offentlig uttrykte støtte til den ungarske, antisemittiske militsen Magyar Gárda.

UTE: Sebastian Gorka er den siste i en lang rekke topprådgivere i Det hvite hus som nå er borte. I likhet med avgangene til folk som Sean Spicer, Reince Priebus og Stephen Bannon skjedde det en fredag ettermiddag.

Gorka, som har ungarske foreldre og bodde i landet fra 1992 til 2008, hevder han selv sa opp jobben. I et avskjedsbrev til presidenten skriver han ifølge The Washington Examiner at det fremstår klart for ham at det finnes dominerende krefter i Det hvite hus som ikke støtter presidentens lovnader om å «Make America Great Again».

– Dette ble særlig klart for meg da jeg leste talen du denne uken holdt om Afghanistan. Faktum at de som skrev den fjernet enhver benevnelse av «radikal islam» eller «radikal islamsk terrorisme» beviser at en viktig del av din valgkamp er blitt borte, skriver Gorka.

En ikke-navngitt ansatt i Det hvite hus avviser at Gorka sa opp frivillig.

– Sebastian Gorka sa ikke opp, men jeg kan bekrefte at han ikke lenger jobber i Det hvite hus.

PSSST! En annen nyhet som forsvant i mylderet i går er at Nord-Korea skal ifølge Pentagon ha skutt opp tre kortdistanseraketter mot Japanhavet.