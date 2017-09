I sin nye bok går Hillary Clinton knallhardt ut mot president Donald Trump. Det faller ikke i god jord i Trump-leieren.

Selv om Clintons bok «What happened» først ble sluppet tirsdag, har den de siste ukene fått mye omtale som følge av at deler av den har blitt omtalt i pressen. Det er særlig delene som omhandler Donald Trump – mannen som gikk seirende ut av presidentvalget i fjor – som har fått mye oppmerksomhet.

I boken kaller hun blant annet Trumps debattoppførsel «ekkel», og viser til den nest siste debatten i oktober i fjor der den nåværende presidenten lusket bak Clinton mens hun snakket.

I forbindelse med boklanseringen har Clinton gitt et intervju til USA Today hvor hun hevder at medarbeidere rundt Trump bidro til russisk innblanding i presidentvalget.

UTE: Hillary Clintons bok ble lansert i USA 12. september. Foto: , AP

– Det fant unektelig sted kommunikasjon og det var helt opplagt en felles forståelse av et eller annet slag, sier hun.

– Trist

På tirsdagens pressebrief i Det hvite hus fikk Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders spørsmål om hvorvidt Trump kommer til å lese Clintons nye bok.

– Om han kommer til å lese Hillary Clintons bok eller ikke er jeg ikke sikker på, men jeg vil tro at han er ganske godt kjent med hva som skjedde, sa Sanders med en åpenbar henvisning til boktittelen «What happened».

– Og jeg tror det er ganske klart for hele Amerika, la hun til.

Sanders benyttet også anledningen til å si noen ord om selve bokprosjektet.

– Hillary Clinton hadde en av den mest negative valgkampen i historien - og tapte. Det er trist at det siste kapittelet i hennes offentlige liv nå kommer til å bli definert av boksalg med falske og hensynsløse angrep.

Clinton: – Ikke greit

Om den nevnte debatten skriver Clinton følgende:

«Dette er ikke greit, tenkte jeg. Det var den andre debatten og Donald Trump lusket bak meg. To dager tidligere hadde verden hørt hvordan han skrøt over å klå på kvinner. Nå var vi på en liten scene, og uansett hvor jeg gikk fulgte han tett etter meg, stirret på meg og lagde grimaser. Det var utrolig ubehagelig. Han stirret meg i nakken. Jeg fikk gåsehud.»

Episoden hun viser til slo ned som en bombe i valgkampen da Washington Post lekket et klipp fra 2005 der Trump snakket om å klå på kvinner mot deres vilje. Uttalelsene skapte rabalder, men til tross for at det bare var tre uker igjen til valget klarte Trump å seire over Clinton på valgdagen.

Også Bernie Sanders, som Clinton vant nominasjonen over, får kritikk i hennes nye bok. Hun mener at han gjorde varige skader på hennes valgkamp, som Trump utnyttet.