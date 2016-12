Trumps styrtrike administrasjon

Trumps nye administrasjon skal være den rikeste i moderne amerikansk historie.

Flere er mangemillionærer og to står oppført på Forbes liste over dollarmilliardærer.

I tillegg er flere av dem som ligger an til å få de gjenværende postene svært velstående, skriver Washington Post

Avisen peker på at mange rynket på nesen da George W. Bush utnevnte et team bestående av flere millionærer i 2001. Bush-administrasjonen hadde en samlet formue på rundt 250 millioner dollar justert for inflasjon. Wilbur L. Ross Jr., Donald Trumps kommende handelsminister, har alene omtrent ti ganger så mye.

Mange av Trumps utnevnelser ble født rike, gikk på eliteskoler og har skaffet seg enda større formuer som voksne, skriver Washington Post. Lik Trump selv.

Velstående utnevnelser

Dette er noen av rikingene Trump har plukket ut til å styre landet.

HANDELSMINISTER: Wilbur L. Ross Jr. Foto: Don Emmert , AFP

Betsy DeVos (58) blir utdanningsminister. DeVos er svigerdatteren til Richard DeVos, en av grunnleggerne til nettverksselskapet Amway. Familien er verdt 5,1 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Wilbur L. Ross Jr. (79) blir altså handelsminister. Investoren har en estimert formue på 2,5 milliarder dollar.

Elaine Chao (63) blir transportminister. Hun er datteren av den styrtrike skipsrederen James S.C. Chao. Hennes mann, senator Mitch McConnell, var i 2014 god for 22.8 millioner dollar, ifølge Washington Post.

Steven Mnuchin (53) blir finansminister. Finansmannens formue er estimert til å være rundt 40 millioner dollar, ifølge Fox.

SJEFSTRATEG: Steve Bannon Foto: Joe Raedle , AFP

Steve Bannon (62) blir Trumps sjefstrateg. Den tidligere investeringsbankmannen, som står bak nyhetsnettstedet Breitbart og har ifølge Forbes blant annet tjent seg rik på suksessen til tv-serien Seinfeld, skal være god for flere millioner dollar.

– Hykleri

Administrasjonen vil trolig bli enda rikere. Mitt Romney kan bli utenriksminister. Da han var republikanernes presidentkandidat i 2012 vakte formuen hans på 250 millioner dollar oppsikt.

I tillegg er olje-entreprenøren Harold Hamm på Trumps liste over aktuelle kandidater til posisjonen som energiminister. Han er ifølge Forbes god for 16,7 milliarder dollar.

Flere politiske motstandere har reagert på utnevnelsene.

– Dette er ikke den typen endring Donald Trump lovet å ta med til Washington – dette er hykleri på sitt verste, sier senator Elisabeth Warren (D) i en felles uttalelse med senator Bernie Sanders, ifølge New York Times.

Kilde:VG/NTB