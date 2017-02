Trumps Putin-vennskap kan ryke

OSLO/NEW YORK (VG) Avsløringene av tett kontakt mellom Trump-leiren og russiske myndigheter kan tvinge president Donald Trump til en tøffere linje overfor Vladimir Putin.

Det blåser stiv kuling rundt den amerikanske presidenten om dagen. Etter de siste avsløringene om kontakten med russisk etterretning, er det mange spørsmål rundt hva Trump visste – på hvilket tidspunkt.

I stedet for å bringe klarhet, fortsetter presidenten å angripe dem han har utpekt som sine hovedfiender: Media og Demokratene. I tillegg raser han også mot amerikansk etterretningstjeneste for lekkasjene om at medarbeidere i hans valgkampanje hadde hyppig kontakt med russisk etterretning under valgkampen.

«Demokratene måtte komme opp med en historie for å forklare hvorfor de tapte valget – og med så mye også (306), så de fant opp en historie – Russland. Falske nyheter!», skrev Trump på Twitter torsdag.

Samme dag skrev han også sinte tweets rettet mot flere aviser – og varslet at de som står bak lekkasjene skal tas.

Kan øke spenningen

Gjennom valgkampen snakket Trump varmt om Russlands president Vladimir Putin, til jul fikk Trump julebrev fra Putin og etter valget har den positive retorikken fortsatt med lovnader om å bedre forholdet til russerne.

Men nå kan pipa få en annen lyd.

MØTTES I MOSKVA: Her møtes nylig avgått sikkerhetsrådgiver Michael Flynn (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin under tiårsjubileet til tv-kanalen Russia Today i Moskva i desember 2015. Foto: Sputnik/ , Reuters

Etter at sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ble tvunget til å gå av, og avsløringen om den tette Russland-kontakten, er presidenten under hardt press for å endre sin Russland-politikk, skriver Politico.

– Trump vil få store problemer med å gjøre noe som minner om en utstrakt hånd til Russland, uten å utløse en storm av spekulasjoner rundt hans intensjoner, sier tidligere Russland-rådgiver for president George W. Bush, Thomas Graham.

Ifølge Politico kan presset mot Trump øke spenningen mellom de to landene til et «farlig nivå».

– Forholdet har vært farlig tidligere på grunn av dårlig kommunikasjon, men kan bli enda farligere hvis Trump tvinges til å overkompensere for å imøtegå kritikken, sier Graham.

– Må være realistiske

Da USAs forsvarsminister James Mattis møtte sine ministerkolleger i Brussel torsdag var han langt mer tilbakeholden om forholdet til Russland enn Trump.

– Når USA og NATO ønsker å nå ut til Russland, må vi samtidig være i stand til å forsvare oss selv hvis Russland velger å handle i strid med internasjonal lov. USA er åpne for muligheten til å gjenopprette en god relasjon til Moskva, men vi må være realistiske i våre forventninger og sikre at våre folk forhandler ut fra styrke, sa Mattis.

Forsvarsministeren sa også at USA ikke er i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå med Russland.

I forbindelse med G20-møtet i Bonn møttes USAs utenriksminister Rex Tillerson og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov torsdag. Tillerson åpner for å samarbeide med Russland på områder hvor et «praktisk samarbeid vil være til nytte eller til gagn for det amerikanske folket», men at russerne må holde forpliktelsene sine overfor Ukraina.

– Samtidig som vi søker etter ny, felles plattform forventer vi at Russland respekterer sine forpliktelser til Minsk-avtalen og at de jobber for å redusere volden i Ukraina.

Lavrov åpnet også for mer samarbeid, men var ikke konkret på hvilke områder.

Lite støtte hos partikollegene

Hjemme i USA er det blitt klart for Trump at han har lite støtte blant republikanerne i Kongressen for en mykere linje overfor Putin.

– Russland er ikke vår venn, fastslo lederen i Senatets utenrikskomité, Bob Corker, på MSNBC-programmet «Morning Joe» onsdag.

NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski mener det var tydelige tegn på politisk vilje hos Trump til å nullstille forholdet til Russland helt fram til han overtok makten.

– Problemet er at det er en rekke strukturelle ting som låser dette forholdet. Trump kommer inn som president og får riktignok stor makt, men han må forholde seg til politikken hjemme, i tillegg til de store uløste spørsmålene som har med forholdet til Russland å gjøre, sier Godzimirski.

– Det viktigste spørsmålet er Ukraina og Krim, men også i forhold til Syria og Iran er det ting som går på akkord med amerikanske interesser, sier han.

Godzimirski sier det var knyttet store forventninger til Trump i Moskva, blant annet fordi russisk økonomi er under sterkt press fra vestlige sanksjoner. Lokale politiske hensyn gjør det likevel politisk viktigere for Putin å fortsette politikken i Ukraina.

– Når amerikanerne gjentar kravet om å tilbakeføre Krim til Ukraina i FN er det en fortsettelse av politikken fram til nå. Det er stor skuffelse i Moskva for at det ble slik.