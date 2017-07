Trumps pressetalsmann sier opp

WASHINGTON, D.C. (VG) Som talsmann for presidenten er Sean Spicer blitt et kjent navn. Nå sier han opp - angivelig i protest - etter at Donald Trump ga jobben som ny kommunikasjonssjef til Anthony Scaramucci.

Siden Mike Dubke gikk av i mai har pressesekretær Sean Spicer i praksis fungert som kommunikasjonssjef i Det hvite hus.

Det har blant annet ført til at assisterende pressesekretær Sarah Huckabee Sanders har gjennomført mange av de daglige pressebriefene i det siste, og Spicer har vært mindre synlig enn tidligere.

Etter at det fredag ble klart at Donald Trump ansatte Anthony Scaramucci i jobben som kommunikasjonssjef, altså den øverste jobben i kommunikasjonsavdelingen i Det hvite hus, og den som skal utforme presidentens kommunikasjonsstrategi, gikk det bare få minutter får det ble kjent at Spicer trekker seg fra sin stilling som pressesekretær.

Det melder en rekke amerikanske medier fredag ettermiddag.

CNNs Dana Bash snakket kort med Spicer en stund etter dette ble kjent. Hun forteller til sin TV-kanal at Spicer forklarte at han ønsket å gi presidenten og hans nye team «blanke ark».

– Han forteller meg også at presidenten ønsket at han ble værende, men at han ikke ønsket å stå i veien for dette, samt at det var et bra tidspunkt for ham personlig å slutte på, sier Bash, som legger til at Spicer ikke hørtes «opprørt» ut.

Kommentator: Trump liker ham på TV



Angivelig skal Spicer ifølge en rekke medier likevel ha vært sterk motstander av å hente inn Anthony Scaramucci, en investor på Wall Street, som har vært svært tydelig i sin støtte til presidenten. Blant annet som gjest på flere TV-kanaler.

NY: Anthony Scaramucci har fått jobb i Det hvite hus. Foto: Rick Wilking , Reuters

CNNs mediakommentator Brian Stelter mener at det er nettopp derfor Trump nå ansetter han, fordi han liker hvordan han har forsvart ham på TV, og at Trump ønsket seg en person som er bedre på TV. Blir han mye å se på TV vil hans rolle som kommunikasjonssjef i så fall være noe annereldes enn hva som tidligere har vært vanlig.

På Fox News blir den nye kommunikasjonssjefen omtalt som presidentens «Mini-me», en forretningsmann som kommer til Washington, D.C. fullstendig fra utsiden.

Hvorvidt Spicer selv ønsket jobben som kommunikasjonssjef, eller om det var andre grunner til at han skal være misfornøyd med nyansettelsen er foreløpig uklart, men flere medier spekulerer i at det kan ha å gjøre med at Spicer fryktet at han i praksis ville måtte gjøre to jobber, ettersom Scaramucci ikke har noen erfaring med utforming av kommunikasjonsstrategier.

Det blir også spekulert i det motsatte, at ettersom assistenten hans i stor grad har overtatt pressebriefene, ville han i praksis nå ikke ha noen konkrete oppgaver lenger.

Medier: Flere motstandere av ansettelsen

På Twitter skriver Spicer selv at det har vært en ære og et privilegium å få jobbe for presidenten, og at han kommer til å fortsette i jobben ut august.

Flere medier hevder også at presidentens rådgiver Steve Bannon og hans stabssjef Reince Priebus skal ha vært motstander av å ansette Scaramucci. Priebus sier likevel til AP at han støtter Scaramucci fullt og helt.

Andre i Det hvite hus, som Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner, skal ha vært positive til å ansette forretningsmannen.

En kommentator på samme kanal mener for øvrig at det er presidenten selv som er den egentlige kommunikasjonssjefen, etter som han i stor grad styrer hva mediene snakker om gjennom sin twitring.

SJÅ'N SPICER FORLATE DET HVITE HUS: Bildet er riktig nok ikke dagsferskt, men det viser tidligere pressesekretær Sean Spicer på vei ut av presserommet i Det hvite hus ved en tidligere anledning. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Hysterisk parodi



Sean Spicer var for mange, særlig utenfor USA, en ukjent mann før han ble pressesekretær for Trump, en jobb som i praksis betyr å være presidentens talsmann. Med de daglige pressebriefene, som i starten av Trumps periode gikk for åpent kamera, men som stadig oftere går uten tillatelse for meida til å filme, ble han derimot på mange måter Det hvite hus' ansikt utad.

Dette førte blant annet til hysteriske parodier av ham på komishowet «Saturday Night Live» på den amerikanske TV-kanalen NBC. Skuespiller Melissa McCarthy har til og med bli nominert til en Emmy-pris for sin tolkning av Spicer.

PARODI: Melissa McCarthy som Sean Spicer. Foto: Bebeto Matthews , AP

Som talsmann har han også vært den som ofte har måttet tåle kjeft fra mediene som har vært misfornøyde med manglende svar på spørsmål til Det hvite hus, påstander om løgner fra presidenten, eller at presidenten selv har holdt svært få pressekonferanser.

Sean Spicer var i hardt vær etter en uttalelse i vår der han hevdet at ikke Hitler ikke brukte kjemiske våpen. Det endte med at han måtte legge seg paddeflat. Flere ganger opplevde han også å si én ting på pressebriefen før presidenten sa det motsatte i en twittermelding, eller i et intervju.