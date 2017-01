Trumps pressetalsmann nekter for at innreiseforbudet er et forbud

I en opphetet pressebriefing freste Donald Trumps talsmann Sean Spicer mot media fordi de kaller innreiseforbudet for et «forbud» - selv om de to selv har brukt det ordet om vedtaket flere ganger.

«Hvis et forbud ble annonsert med en ukes varsel, ville de «slemme» skynde seg inn i landet vårt i løpet av den uken. Mange slemme «dudes» der ute!»

Dette skrev Donald Trump på Twitter i går.

Men da hans egen pressesjef inntok talerstolen på en pressebriefing i Det hvite hus i kveld, gikk han knallhardt ut mot mediene som har omtalt presidentordren som nettopp et forbud.

– Det er ikke et innreiseforbud. Det det handler om er at de som kommer inn fra de syv landene som Obama-adminisitrasjonen identifiserte, er grundig nok undersøkt. Et innreiseforbud ville betydd at folk ikke slipper inn. Vi har sett hundretusener fra andre land slippe inn, sa pressesjefen til Donald Trump, Sean Spicer, på en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag kveld norsk tid.

Les også: Dette kan bli den nye høyesterettsdommeren

– Han bruker ordet media har brukt



En journalist fra NBC News konfronterte dermed Spicer med at Donald Trump selv i en twitter-melding har referert til presidentordren som et forbud.

– Han bruker bare ordene dere i media har brukt. Det kan ikke være et forbud hvis du lar en million folk slippe inn. Da er det ikke et forbud. Det er ekstremt grundige bakgrunnssjekker. Ordene som blir brukt kommer av hva media omtaler det som, svarte Spicer.

– Er han forvirret eller er du forvirret?

– Jeg er ikke forvirret. Ordene kommer av hva media har brukt. Trump er klar på det er ekstremt grundige undersøkelser, sa Spicer.

Han la til at de syv landene er utvalgt fordi amerikanske myndigheter ikke får den informasjonen de trenger fra disse landene for å gjøre grundige nok undersøkelser av innreisende.

Les også: Slik er kampen for å stoppe Trumps innreiseforbud

Har selv omtalt det som et forbud



Etter dette kranglet Spicer med flere av journalistene som var tilstede på pressekonferansen.

Spicer har også selv omtalt det som et forbud, så sent som i et intervju med ABC News søndag forrige uke.

Det midlertidige innreiseforbudet, som ble undertegnet fredag forrige uke, gjelder reisende fra Libya, Irak, Somalia, Iran, Sudan, Syria og Jemen. Det uttalte målet med innreiseforbudet er å hindre «radikale, islamistiske terrorister» fra å komme til landet.

Demonstrasjoner på en rekke flyplasser, frivillige advokater som rykket inn for å hjelpe og mange reisende fra syv hovedsakelig muslimske land ble nektet adgang da de landet på amerikansk jord.