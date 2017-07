Trumps mur mot Mexico blir «kortere og vakrere»

President Donald Trump sier at muren mot Mexico kan få åpninger for å se gjennom og solcellepaneler som kan gjøre den vakrere.

Trump sa til pressen om bord på presidentflyet på vei til Paris at USA bare trenger mellom 1.100 og 1.500 kilometer mur mot Mexico, selv om grensa er på 3.200 kilometer.

Grunnen til at det ikke trengs mur hele veien, er at store strekninger utgjøres av elver. Blant annet består hele grensa mellom Texas og Mexico av elva Rio Grande, som i Mexico heter Rio Bravo. Også i Arizona består lange strekninger av elv.

Må oppgradere grensegjerder

Langs rundt 1.000 kilometer av grensa er det allerede et skille, bestående av gjerder og murer, som Trump sier må fikses og oppgraderes.

Til journalistene sa Trump også at muren må ha åpninger slik at man kan se gjennom til den andre siden. Dette for å unngå at sekker med narkotika blir kastet over muren og treffer noen i hodet.

– Det kan være en stålmur, med åpninger. Man må ha åpninger for å se hva folk gjør på den andre siden, sa han.

– Så grusomt som det enn høres, når de kaster store sekker med narkotika over, og hvis det er folk på den andre siden og man ikke ser dem – de kan treffe deg i hodet med 60 pund tunge sekker (nærmere 30 kilo, red.anm.). Da er det slutt. Selv om det virker sprøtt, må man ha gjennomsiktighet gjennom muren, sa han i kommentarer som først var uoffisielt, men så ble frigitt.

Kan bli solcellepaneler

Han sa også at det kan bli aktuelt å utstyre muren med solcellepaneler, og at det kunne gjøre den penere,

En mur mot Mexico for å stanse ulovlig innvandring og narkotikasmugling var et av Trumps fremste løfter under valgkampen. Ideen om en mur er møtt med kraftig kritikk, ikke minst fra Mexico som Trump mener må betale for den.