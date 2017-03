Trumps luksusreiser sprenger budsjettene

WASHINGTON D.C. (VG) Donald Trumps hyppige avbrekk fra presidentjobben i Det hvite hus og førstefamiliens mange reiser påfører amerikanske skattebetalere en saftig ekstraregning.

Etter at han ble tatt i ed som USAs 45. president har Donald Trump brukt over halvparten av helgene på sitt luksuspalass Mar-a-Lago, som ligger på Palm Beach i solskinnsstaten Florida.

Mar-a-Lago er et hotell og resort for medlemmer av Mar-a-Lago Club. Prisen for å bli medlem er 200.000 dollar, med påfølgende 14.000 dollar i årsavgift.

Saftig regning



Senest nå i helgen tilbrakte president og hele hans store følge tre dager på Mar-a-Lago. Og det var også herfra at Trump i halv fire-tiden natt til lørdag tvitret ut anklagene om at tidligere president Barack Obama hadde beordret telefonavlytting av Trump-tårnet i New York.

Trumps hyppige weekendturer til Florida vekker oppsikt spesielt på grunn av de høye kostnadene som følger med når USAs president er på reiser. Ifølge Washington Post kostet de tre første Florida-turene rundt 10 millioner dollar. Med helgens fjerde Florida-tur har prislappen dermed trolig passert svimlende 110 millioner norske kroner.

MIDT BLANT GJESTENE: Trump og hans kone Melania tok imot Japans statsminister Shinzo Abe og hans kone Akie for middag, golfing og møter på Mar-a-Lago 10. februar. Her spiser de middag, midt mellom de vanlige gjestene på luksusresorten. Foto: Carlos Barria , Reuters

Det er særlig sikkerhetsregimet rundt presidenten som driver opp kostnadene, i tillegg til bruken av presidentflyet Air Force One – som ifølge avisen koster rundt 200.000 dollar per time det er i drift – kommer utgifter til presidentens livvakttjeneste Secret Service, overtidstimer for lokalt politi, ekstra politi- og militærpersonell til sikkerhetskontroller, innleie av biler til Trumps følge og den amerikanske kystvakten må ha ekstra overvåkning av sjøområder utenfor Mar-a-Lago.

Camp David



Den voldsomme pengebruken står i grell kontrast til Trumps egen kritikk av president Obamas feriereiser til Hawaii.

Offentlige tall fra den amerikanske riksrevisjonen (GAO) viser at en firedagers golftur for Barack Obama i 2013, der han spilte golf med legenden Tiger Woods, kostet skattebetalerne ca. 30 millioner kroner.

«President Barack Obamas ferie koster skattebetalerne millioner av dollar – utrolig!» skrev Trump i en av sine mange Twitter-meldinger i 2012.

776 millioner kroner var den totale reisekostnaden for Barack Obama, visepresident Joe Biden og deres familier i deres åtte år i Det hvite hus, ifølge The Guardian.

Trumps kritikere stiller også spørsmålstegn ved hvorfor presidenten ikke benytter seg av Camp David, som er en militærforlegning i Maryland brukt av de fleste tidligere presidenter som et rekreasjonssted.

Camp David er utstyrt til å kunne fungere som presidentens kontor og har alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger allerede på plass.

I et intervju med den tyske avisen Bild rett før Trump inntok Det hvite hus ga han kanskje noe av svaret på det selv:

– Camp David er veldig rustikk. Det er fint, du ville like det. Vet du hvor lenge du ville likt det? I omtrent 30 minutter, sa Trump.

CAMP DAVID: I 2012 samlet daværende president Barack Obama de daværende lederne for de såkalte G8-landene på Camp David. Fra venstre: Russlands statsminister Dmitrij Medvedev, Japans statsminister Yoshihiko Noda, Canadas statsminister Stephen Harper, Frankrikes president François Hollande, Obama selv, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Storbritannias statsminister David Cameron og Italias statsminister Mario Monti. Foto: Jason Reed , Reuters

– Et logistisk mareritt



Men det er ikke bare presidentens vaner alene som har fått kostnadene til å skyte i været. I motsetning til Obama-familien, som alle bodde i Det hvite hus, har Trump-familien valgt å bosette seg på tre steder:

• Donald Trump selv i Det hvite hus.

• Datteren Ivanka Trump og svigersønnen og Trumps rådgiver Jared Kushner har bosatt seg i et hus nordvest i Washington D.C.

• Førstedame Melania Trump og sønnen Barron bor i Trump-tårnet i New York.

Dermed må Secret Service opprettholde komplett døgnbemanning og sikkerhetstjeneste på alle disse stedene. I tillegg kommer Trumps sønner Eric og Donald Trump jr., som har overtatt den daglige driften av alle Trump-selskapene og nå reiser jorden rundt for å drive selskapet.

– De antok selvsagt at det ville bli stressende, men den harde virkeligheten situasjonen har blitt overveldende. Det er et logistisk mareritt, og det er en overhengende fare for at agenter vil bli utbrent. Det er det siste du vil ha, sier Jonathan Wackrow, som i 14 år har jobbet som Secret Service-agent blant annet for Obama-familien, men som nå er pensjonert.