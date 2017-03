Trumps krav til muren: Umulig å klatre i eller grave seg under

Den skal være høy, umulig å klatre, vanskelig å trenge gjennom og gli inn i landskapet, mener amerikanske myndigheter om Mexico-muren.

Fredag offentliggjorde føderale amerikanske myndigheter kravene de stiller til Trumps planlagte mur som skal skille USA og Mexico.

Med offentliggjøringen startet de dermed anbudsrunden på det som, ifølge CNN, kommer til å bli en av de største konstruksjonene gjort av amerikanske myndigheter.

«Murens utforming skal i høyde være imponerende», står det i kravspesifikasjonene som viser til at myndighetene ønsker en 30 fot høy mur, men sier også at de kan gå med på 18 fot.

«Umulig å klatre eller grave seg under»

Videre står det at muren skal være umulig for mennesker å klatre fra begge sider, og det skal være vanskelig å bruke «vanlige mer sofistikerte klatreredskaper».

Det skal heller ikke være mulig å grave seg under muren, og den skal derfor strekke minimum seks fot under bakken.

DELT: Her demonstrerer amerikanere mot Breitbart News som de mener driver propaganda for presidenten samtidig som en Trump-supporter holder skiltet: «Pres. Trump bygg den muren!» Foto: Robyn Beck , AFP

Kravspesifikasjonene viser også til at det skal være veldig vanskelig å trenge gjennom muren med for eksempel slegge, øks, meisel eller andre batteridrevne verktøy.

« I estetisk tiltalende farge»

Myndighetene skriver også at den nordlige siden av muren, altså den som sees fra USAs side, skal være farget i en estetisk tiltalende farge og gli inn i det generelle omgivelsene.

Det bes videre om at prototypene av muren skal være 30 fot, og vil være grunnlaget for avgjørelsen om hvilket design som skal brukes. Hver prototype regnes å koste mellom 200.000-500.000 dollar, tilsvarende mellom 1,7 og 4,2 millioner kroner.

TOLLFINANSIERING: For å finansiere muren har Trump sagt at det skal gjøres gjennom en toll på 20 prosent på meksikanske varer samt hente midler fra eksisterende ressurser. Foto: Christian Torres , AP

Byggingen av Mexico-muren var Trumps største valgløfte og han har også etter å ha blitt USAs president stått på sitt om å bygge muren.

Tidligere har det blitt kjent at Trump-administrasjonen skal så langt ha lokalisert 20 millioner dollar til byggingen av Mexico-muren. Det er langt unna de spådde kostnadene som ligger på 21,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer 180 milliarder norske kroner.

Vil ikke betale

Mexico på sin side sagt at de ikke kommer til å betale for muren og har utelukket at det er aktuelt å forhandle om betalingen for muren.

Trump har de siste dagene skrytt av at byggingen av muren ligger foran skjema, men det er ikke kjent om noen har søkt på de utlyste kontraktene. I utkastet til nytt statsbudsjett får Trumps grensemur 1,4 milliarder dollar allerede i år, i tillegg til nye bevilgninger i 2018.