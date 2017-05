Trumps kommunikasjonssjef går av

Kommunikasjonsdirektør Mike Dubke i Det hvite hus har sagt opp. Samtidig fortsetter president Donald Trump ordkrigen mot Tyskland.

Dubke, som er en veteran i Det republikanske partiet, har sagt opp sin stilling etter bare tre måneder i jobben.

Han har ikke vært regnet som en av Trumps nærmeste medarbeidere, og skal ha levert sin avskjedssøknad allerede 18. mai.

Denne skal Trump umiddelbart ha akseptert, samtidig som de to ble enige om at Dubke skulle bli i jobben til etter at Trumps første utenlandsreise - til Midtøsten og Europa - var gjennomført.

Dette blir sett på å være den første av det som trolig blir en rekke forandringer i staben rundt president Donald Tump. Dubkes avskjed ses også i sammenheng med den pågående etterforskningen av den såkalte Russland skandalen.

Kommunikasjonsdirektøren har jobbet tett med presidentens pressetalsmann, Sean Spicer, og vært med på å legge pressestrategien i de fire første månedene av Trump adminstrasjonen. Begge er blitt sterkt kritisert for måten de har håndtert det økende presset på den amerikanske presidenten.

Samtidig er Trump selv involvert i en ordkrig med Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Etter Trumps besøk på NATO- og G7-møtet sa Merkel at Europa må bli militært sterkere og stå mer sammen.

Hennes utenriksminister fulgte mandag opp med å slå fast at USA er mindre viktig enn før, og at Trumps USA gjør vesten mindre sterkt.

Tirsdag langer Trump ut mot Tyskland og sier at tysk politikk er veldig dårlig for USA.

– Vi har et massivt handelsunderskudd med Tyskland og de betaler mye mindre enn de burde for NATO og militæret. Veldig dårlig for USA. Dette skal det bli en forandring på, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

Meldingen kom kort tid etter at Tysklands statsminister Angela Merkel på en pressekonferanse i Berlin understreket at Europa må hevde seg som en viktigere spiller på verdensarenaen.

– De transatlantiske båndene er viktige for oss, men den nåværende situasjonen gir oss grunnlag for å legge framtiden i våre egne hender, sa Angela Merkel.

Det er ikke bare Tyskland som har fått president Trumps twitter-oppmerksomhet. Han skrive også at den politiske ledelsen i Russland må ha fått seg en god latter over at «de tullete forklaringene fra demokratene på hvorfor de tapte valget, og som nå har overtatt Fake News».