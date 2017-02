President Donald Trump starter en storstilt klappjakt på de som lekker informasjon fra innsiden av Det hvite hus. Statsviter Tore Wig mener etterretningen står bak.

Det amerikanske presidenten varslet under den mye omtalte pressekonferansen torsdag denne uken at han vil til bunns i hvem som lekker fra innsiden av verdens mektigste supermakt.

Få innsikt: Her er den store Trump-guiden

Foruten å benytte taletiden til å skryte av alt han har fått til den siste måneden, lange ut mot demokratene og kritisere pressen i harde ordelag, sa presidenten at han har bedt Justisdepartementet se på de store lekkasjene som har avslørt hva som foregår på innsiden av Trump-administrasjonen.

– Vi ser veldig alvorlig på lekkasjene, sa Trump.

– Kriminelle



Uten å legge så mye mellom ga han også kraftige hint om hvem han mistenker å stå bak lekkasjene, nemlig nåværende eller tidligere toppledere og ansatte i byråer, og ansatte i Det hvite hus som har jobbet under Obama-administrasjonen, og som er i en utskiftningsperiode.

Selv klaget Trump flere ganger over at prosessen med å få godkjent sine egne folk har tatt svært lang tid.

– Disse lekkasjene er kriminelle. De er gitt ut av folk enten i byråene... Jeg tror dere vil se at det stopper fordi vi har våre folk inne (i byråene, journ.anm), sa Trump på pressekonferansen.

Les også: Ekspert om Trump: – God til å nå ut til dem som stemmer på ham

MISFORNØYD MED PRESSEN: - President Donald Trump mener store deler av amerikansk presse er ute etter å ta ham, og hevder de skriver falske nyheter om hans administrasjon. Da Trump holdt pressekonferanse torsdag denne uken brukte han igjen anledningen til å si at pressen var uærlig. Foto: Andrew Harnik , AP

Hyppige lekkasjer fra Det ovale kontor



Det har vært mange lekkasjer fra de indre gemakker i Det hvite hus siden Trump ble tatt i ed som USAs 45. president. Ifølge Washington Post skal en sint Trump under en samtale med Australias statsminister ha kalt en asyloverleveringsavtale mellom de to landene for «tidenes verste avtale».

Også innholdet i en samtale Trump hadde med Mexicos president, der han skal ha truet med å sende amerikanske soldater til Mexico, for å stoppe det han kaller «bad hombres», har blitt lekket til pressen.

Den mest alvorlige lekkasjen så langt har likevel vært den omstridte samtalen den nylige avgåtte sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn skal ha hatt med Russlands USA-ambassadør før nyttår - en samtale som kan ha vært lovstridig dersom de to diskuterte sanksjonene innført av Obama-administrasjonen - fordi Trump på det tidspunktet ikke var tatt i ed som president. Det er nemlig ikke lov for privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.

Les også: Trump om lekkasjene: – Kriminelle handlinger

– Erklært krig mot etteretningstjenestene

Statsviter Tore Wig mener det er en enkel årsak til de stadige lekkasjene fra Det hvite hus.

–Trump har erklært krig mot etterretningstjenestene, og byråkratiet for øvrig. Det er disse institusjonene som slår tilbake, sier Wig som forklarer at det er særlig etterretningsinstitusjonene som mektig forbannet på den amerikanske presidenten.

– Trump har sammenlignet dem med nazister og med Russland. Etterretningstjenestene lever av å samle inn informasjon og bruke informasjon som våpen. Nå bruker de det mot Trump, sier Wig og legger til at den mangelen på lojalitet innad i administrasjonen er unikt for denne administrasjonen.

– Mens tidligere presidenter nesten aldri har kritisert egne ansatte offentlig, så gjør Trump det hele tiden. Det tærer på lojaliteten innad, sier Wig.

Lekkasje verre enn avsløringen

Ifølge det velrenommerte amerikanske nettstedet Politico skal Trump ha klaget over lekkasjene i et privat møte med flere republikanere, noe som blir bekreftet av de to republikanske representantene Mike Kelly og Lou Barletta, som var til stede på møtet i Det ovale kontor.

Ifølge Kelly skal Trump ha sagt at stormen rundt og avgangen til sikkerhetsrådgiver Michael Flynn «ikke var noe problem» sammenlignet med lekkasjene som gjorde saken offentlig kjent.

Også på pressekonferansen sa Trump flere ganger at han anser lekkasjene for å være verre enn selve innholdet i avsløringene, men at lekkasjene i seg selv er ekte.

– Dere er de som skrev og rapporterte om dem, jeg mener, lekkasjene er ekte. Dere vet hva de sa, dere så det og lekkasjene er absolutt ekte, sa Trump på spørsmål fra en av journalistene.

Tror lekkasjer er avledningsmanøver

Ifølge Fox News, som er kjent for å ha en tung republikansk slagside, mistenker Trump flere navngitte tidligere toppledere av etterretningsbyråene, men flere av disse har i uttalelser benektet å ha noe med lekkasjene å gjøre.

Én av dem som har blitt beskyldt for å lekke klassifiserte opplysninger til pressen, er Obamas tidligere rådgiver Ben Rhodes. Han benekter å vite noe om hvem som står bak lekkasjene.

– Det er et forsøk på å dreie samtalen over på noe annet i stedet for det som virkelig har skjedd med Russland, har han uttalt ifølge Fox News.