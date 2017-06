Trumps innreiseforbud får gjelde inntil videre – kaller det en «klar seier»

USAs høyesterett lar inntil videre president Donald Trumps innreiseforbud stå. – En klar seier for nasjonal sikkerhet, uttaler Trump.

Høyesterett skal ta endelig stilling til det omstridte reiseforbudet når de trer sammen igjen etter sommerferien i oktober, men har midlertidig opphevet kjennelsene i lavere rettsinstanser som har hindret innreiseforbudet fra å tre i kraft.

Mandagens kjennelse innebærer at store deler av innreiseforbudet midlertidig vil tre i kraft, med ett unntak.

– I praksis vil det bety at forbudet ikke kan håndheves overfor utlendinger som troverdig kan påstå å ha en genuin tilknytning til en person eller enhet i USA, skriver domstolen i sin avgjørelse.

Trump: – En klar seier



I en uttalelse fra Det hvite hus skriver president Trump at høyesteretts-beslutningen «er en klar seier for vår nasjonale sikkerhet».

– Som president kan jeg ikke tillate at det kommer folk til vårt land som ønsker å skade oss. Jeg ønsker folk som kan elske USA og alle dets innbyggere, og som vil være hardtarbeidende og produktive, uttaler presidenten.

– Mitt største ansvar som øverstkommanderende er å holde det amerikanske folk trygge. Dagens beslutning lar meg bruke et viktig verktøy for å beskytte vårt hjemland. Jeg er også spesielt tilfreds med at høyesterettsbeslutningen ble bestemt med 9-0.

Unntak for folk med tilknytning



Trump utstedte i mars en presidentordre om innreiseforbud for personer fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

En føderal dommer satte presidentordren til side, og en ankedomstol i Virginia besluttet 25. mai at innreiseforbudet inntil videre ikke kunne settes i verk. Trump-administrasjonen anket deretter saken inn for høyesterett.

Utløste demonstrasjoner



Domstolen vil også tillate at USAs flyktningprogram stanses i 120 dager, skriver Reuters. Nyhetsbyrået skriver videre at tre av de konservative dommerne – Clarence Thomas, Samuel Alito og Trump-nominerte Neil Gorsuch – uttalte at de gjerne vil tilltate innreiseforbudet i sin helhet etter en prøveperiode.

Da presidentordren først ble underskrevet av Donald Trump i januar, utløste det flere demonstrasjoner på amerikanske flyplasser.

Blant annet ble ankomsthallen ved JFK-flyplassen i New York overfylt av demonstranter med skilt påskrevet «slipp dem inn» og «vi er alle innvandrere».

