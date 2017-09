Trumps FN-opptreden skaper frykt: «Farlig», «upassende» og «ignorant»

NEW YORK (VG) Stadig flere statsledere slår tilbake mot Donald Trump etter hans refsende FN-debut. Flere frykter at han gjør alvor i å forkaste atomavtalen med Iran.

USAs president kalte Iran en røverstat og mener den historiske atomavtalen som Barack Obama og FN dro i land i 2015, etter flere år med tautrekking, er «en skam for USA».

Men betyr dette at Donald Trump forkaster hele avtalen?

Usikkerheten er stor etter at han i kjent stil brukte store, aggressive ord, uten at det nødvendigvis er mer enn det.

Trump sa blant annet at Irans «fremste eksport er vold, blodbad og kaos».

– Ignorant, absurd og hatefull retorikk, svarte Irans president Hassan Rouhani i FNs hovedforsamling onsdag. Han ville ha en unnskyldning fra Trump.

Nord-Korea ble også kritisert – slo tilbake i natt: «Lyden av en hund som bjeffer»

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er ikke videre imponert over at Trump tilsynelatende vurderer å forkaste atomavtalen.

– Det er ekstremt bekymringsfullt. Vi kommer til å forsvare dette dokumentet, denne enigheten, som var møtt med lettelse av hele det internasjonale samfunnet og som genuint styrket både regional og internasjonal sikkerhet, sier Lavrov til russiske journalister.

– Trump har bestemt seg

USAs FN-ambassadør Nikki Haley forsøkte å roe ned situasjonen da hun onsdag rykket ut og sa at Trump ikke nødvendigvis ville vrake avtalen, men at han bare er svært misfornøyd med den.

De færreste ble nok særlig klokere da USAs utenriksminister Rex Tillerson holdt pressekonferanse natt til torsdag norsk tid. Han var da klar på at Iran ikke oppfyller forventningene i avtalen.

– De har gitt våpen og trening for å skape ustabilitet gjennom hele regionen, sier Tillerson.

Han fortalte også at Trump har bestemt seg for hva han skal gjøre med atomavtalen, men at han ikke har formidlet det til noen eksternt. Heller ikke til Storbritannias statsminister Theresa May, som hadde bedt USAs president om et svar.

– Han sa nei, hevder Tillerson.

Trump selv fikk ropt spørsmålet etter seg av journalister onsdag, og han bekreftet at han hadde bestemt seg, uten å si noe mer enn det.

MØTTE PRESSEN: USAs utenriksminister Rex Tillerson holdt en pressekonferanse om atomavtalen med Iran natt til torsdag norsk tid. Foto: Spencer Platt , AFP

Norges statsminister Erna Solberg, som var på mottagelse med Trump og kona Melania tirsdag, mener også at Iran oppfyller forpliktelsene sine.

– Hvis amerikanerne har andre opplysninger, så må de dele det med sine avtalepartnere, men det har vi ikke sett, sier den norske statsministeren til VG.

Hun får støtte av EUs utenrikssjef Federica Mogherini, som sier at Iran overholder atomavtalen, og at det derfor ikke finnes noen grunn til å reforhandle den.

– Mørk og farlig

I tillegg renner det inn med reaksjoner etter Trumps nedsabling av Nord-Korea. Trump sa blant annet diktator Kim Jong-un var «Rocket Man på et selvmordstokt». han truet med å utslette Nord-Korea.

– Jeg er imot trusler som dette. Vi anser enhver form for militær løsning som fullstendig upassende, sier Tysklands forbundskansler Angela Merkel til Deutsche Welle.

– Jeg synes synd på medhjelperne hans, sier Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho om Trump etter å ha landet på flyplassen JFK i New York.

Hillary Clinton ble spurt av CBS hva hun synes om Trumps FN-debut:

– Jeg synes talen var veldig mørk, farlig, og ikke den type budskap lederen for verdens beste nasjon skal levere, sier Clinton.

Venezuelas president reagerte også på FN-talen:

Mange Trump-tilhengere skryter derimot av Trump. Og noen statsledere:

– I mine 30 år med erfaring fra FN, har jeg aldri hørt en modigere og mer fryktløs tale. President Trump fortalte sannheten om farene som møter vår verden, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Vi fortsetter å støtte USA i at alle alternativer er på bordet, sier Japans statsminister Shinzo Abe.