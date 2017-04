Trumps finansminister lover «historiens største skattekutt»

NEW YORK (VG) I dag legger Trump-administrasjonen frem sin skattereform. Timer før ga finansminister Steven Mnuchin flere hint om innholdet.

Mnuchin la lite imellom da han snakket om skattereformen på et arrangement i regi av avisen The Hill onsdag.

– Dette kommer til å bli det største skattekuttet og den største skattereformen i vårt lands historie, sa finansministeren ifølge nyhetsbyrået AP.

Han kunne også bekrefte at Trump-administrasjonen ønsker å senke selskapsskatten til 15 prosent fra dagens 35 prosent – og la til at han mener at dette tiltaket er «kritisk for å skape vekst», samt at det vil gagne små selskaper.

En selskapsskatt på 15 prosent var et av løftene Trump ga velgerne i valgkampen.

Større en Reagan-kuttet?

På arrangementet onsdag fortalte Mnuchin også at Trumps regjering ønsker å forenkle skattesystemet for enkeltpersoner.

Tidligere har det blitt kjent at det er ventet at Trump vil forsøke å redusere antall skatteklasser fra syv til fire, som et av tiltakene for å forenkle systemet.

Ifølge CNBC hadde Mnuchin et mål om å få gjennom reformen innen august – man må helt tilbake til 1986 for å se lignende – men nå har Det hvite hus signalisert at de ønsker å få den gjennom ved slutten av året.

OMFATTENDE PLANER: Senere i dag legger Trump-administrasjonen frem sin skattereform. Donald Trump kom med store skatteløfter under valgkampen. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Washington Post har sett på hvor stort skattekuttet må være for at Trump-administrasjonen skal innfri løftet om at dette skal være det største kuttet i historien.

Da må vi tilbake til 1981 og Ronald Reagan som stod for et skattekutt på 2,9 prosent av bruttonasjonalprodukt (han reverserte imidlertid noen av kuttene senere). På andreplass ligger Harry S. Truman som i 1945 fikk gjennom et skattekutt på 2,7 prosent.

Skatteplanen som Trump la frem under valgkampen ble estimert til å koste billioner av dollar over 10 år, ifølge The Hill. Det var før helgen at presidenten meldte på Twitter at «stor skattereform og store skattekutt» vil bli lagt frem i dag.