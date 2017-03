Trumps eksrådgiver fikk over en halv million kroner fra russiske selskaper

Her spiser Donald Trumps tidligere rådgiver Michael Flynn middag sammen med Vladimir Putin. For det fikk han 45.000 dollar.

Det skriver Washington Post torsdag.

Middagen var markering av det statlig eide TV-selskapet RTs 10-årsdag. Betalingen er den største av flere utbetalinger som til sammen blir omtrent 68.000 dollar, eller omtrent 598.000 kroner, i 2015-valuta, som Flynn ifølge avisen har mottatt fra russiske selskaper.

Beløpet skal ifølge avisen være høyere enn det som har vært kjent tidligere.

Flynn måtte i februar gå av som nasjonal sikkerhetsrådgiver i Trump-administrasjonen, etter avsløringene om hans bånd til Russland.

Dokumentene som Washington Post har fått tilgang til, viser at mer enn 45.000 dollar kom fra det statlig eide TV-nettverket RT.

Krever tilbakebetaling

Få måneder før arrangementet ble holdt i desember 2015, hadde Flynn pensjonert seg fra jobben som direktør i Defence Intelligence Agency, etterretningstjenesten til det amerikanske forsvaret.

Det er demokraten Elijah Cummings som har offentliggjort dokumentene med en granskning i kongressen.

Han krever at Flynn må betale pengene til amerikanske myndigheter fordi pensjonerte offiserer ikke har lov til å ta imot gaver fra utenlandske regjeringer.

HER MØTES DE: Washington Post avslørte at Trump-administrasjonen sent i januar ble advart mot kontakten mellom Michael Flynn og Russland under valgkampen i USA i fjor. På bildet hilser Michael Flynn (til høyre) på Vladimir Putin under arrangementet han deltok på i Moskva i 2015. Foto: AP

Amerikansk etterretning har stemplet RT som et propagandaorgan for den russiske regjeringen.

En talsmann for Flynn sa torsdag at Flynn orienterte amerikanske myndigheter både før han reiste til Moskva og etter at han kom tilbake.

I et intervju med Washington Post i august avslo Flynn kritikken om at det russiske TV-selskapet hadde tilknytning til Kreml og president Putin. Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver sammenlignet kanalen med amerikanske CNN og MSNBC.

Det hvite hus har torsdag kveld ikke villet gi en kommentar om saken enda, ifølge avisen.

Løy om kontakt med Russland

De samme dokumentene viser at Flynn også skal ha fått utbetalt 11.250 dollar fra to andre russiske selskaper, deriblant et amerikansk datterselskap fra det russiske selskapet Kaspersky Lab, som driver med nettsikkerhet.

Selskapet sier til Washington Post at pengene ble gitt etter en tale Flynn holdt i den amerikanske hovedstaden.

President Donald Trump utnevnte Flynn til sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, men han fikk sparken etter få uker som følge av avsløringer om at han hadde løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren i Washington, Sergej Kisljak.

Det var Washington Post som avslørte at Trump-administrasjonen sent i januar ble advart mot kontakten mellom Michael Flynn og den russiske ambassadøren. Daværende justisminister Sally Yates informerte om at hun mistenkte at Flynn hadde villedet deler av administrasjonen om innholdet i samtalene.

Avisens kilder hevder at etterretningsrapporter viser at Flynn og ambassadøren hadde kontakt under valgkampen - og at kontakten mellom de to fortsatte etter at Trump vant valget den 8. november. Ambassadøren har selv bekreftet overfor avisen at de to hadde kontakt både før og etter valget.