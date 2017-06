Trumps advokat avviser Comeys påstander

Donald Trumps advokat, Marc Kasowitz, avviser flere av påstandene som tidligere FBI-sjef kom med under høringen i Senatets etterretningskomité torsdag.

I en uttalelse hevder Kasowitz at Trump «aldri, på noen måte» beordret Comey til å hindre etterforskning av noen som helst, heller ikke av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Trump ba heller aldri Comey om å være lojal, hevdet advokaten.

Comey opplyste i en skriftlig uttalelse, og gjentok i torsdagens høring, følgende sitat som han hevder Trump kom med under en privat middag mellom de to:

– Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet, skal Trump ha sagt til Comey.

Kasowitz anklager Comey for «uautorisert videreformidling» av fortrolig kommunikasjon mellom Comey og Trump.

Trump Jr. angriper Comey



Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump Jr., gikk til angrep på den tidligere FBI-sjefen, James Comey på Twitter torsdag, samtidig som han forsvarte sin far.

Dette skjedde mens Comey, under høringen, forklarte seg om sine samtaler med presidenten i forbindelse med etterforskningen av kontakten mellom Trump-kampanjen og Russland i valgkampen.

Stor tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene

– Du var FBI-sjef, hvem er det du prøver å lure, skriver Trump Jr. om Comey på Twitter.

I februar skal presidenten ha snakket med Comey om å stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

– Jeg håper du kan la dette være, skal Trump ha sagt til Comey under møtet i Det hvite hus 14. februar.

FORSVARER SIN FAR: Donald Trump Jr., er aktiv på Twitter mens høringen med den tidligere FBI-sjefen pågår. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Les: Kilder: Trump ba Comey droppe pågående Russland-etterforskning

I høringen i Senatets etterforskningskomité sa Comey torsdag at han tolket Trumps «håp» som en instruksjon.

I forbindelse med det skriver Trump Jr. på Twitter følgende:

– Det å håpe, og det å be om noe, er to forskjellige ting. En skulle tro at en mann som Comey visste forskjellen, skriver han.

USA-ekspert: Overveldende grunnlag for å fjerne Trump

Trump Jr. skriver også at han har kjent sin egen far i 39 år og at det ikke er noe tvil om når faren gir ordre om noe, og når han bare ber om noe.

– Det er ingen tvetydighet. Du vet nøyaktig hva det betyr, skriver han.

Anklager Trump for å spre løgn



I høringen i Senatets etterretningskomité torsdag sa Comey at han var forvirret da Trump sparket ham som FBI-sjef i mai, og pekte på presidentens ulike forklaringer på hvorfor han ble avsatt.

– De skiftende forklaringene forvirret meg og gjorde meg stadig mer bekymret, sier Comey.

Han mener Trumps påstander om at FBI var ineffektivt, svertet ham og FBI. Trumps administrasjon spredte «løgner, enkelt og greit», sa Comey.

Den tidligere FBI-sjefen oppga ikke hvilke løgner han mener ble spredt.

Sarah Huckabee Sanders, talskvinne for presidenten sier imidlertid at Trump ikke er en løgner.

– Jeg kan definitivt si at presidenten ikke er en løgner, sa hun, da hun ble spurt om en kommentar under et orienteringsmøte torsdag, ifølge AP.

Presidenten selv har så langt ikke kommentert påstandene den tidligere FBI-sjefen har kommet med torsdag ettermiddag.

Comey fikk sparken av den amerikanske presidenten 9. mai – midt i FBIs etterforskning av en mulig forbindelse mellom Trumps valgkampteam og russiske tjenestemenn før høstens valg.

Ber Trump frigi eventuelle opptak

Under høringen ber Comey Trump frigi opptak av samtalene deres om han har dem, slik presidenten tidligere har hevdet.

«James Comey bør håpe at det ikke finnes noen opptak av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen», har presidenten tidligere skrevet på Twitter.

– Hvis Trump tok opp samtalene på bånd, bør han gi fra seg alle lyd opptak, sa Comey torsdag.

– Jeg har sett tweeten om opptakene. Lordy, jeg håper det finnes opptak, sa han.

Den tidligere FBI-sjefen sier han dokumenterte sine samtaler med Trump gjennom egne notater etter hvert møte.