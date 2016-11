Trump vurderer å utnevne kvinne og homofil

Donald Trump vurderer å utnevne en homofil og en kvinne. Hans nærmeste rådgiver blir den kontroversielle pressemannen Stephen Bannon.

Gjennom valgkampen har USAs kommende president Donald Trump møtt krass kritikk for sine kontroversielle uttalelser mot kvinner og minoriteter.

Etter at han forrige uke vant presidentvalget, er det tydelig at han har forsøkt å framstå som en mer samlende skikkelse.

Ifølge nyhetsbyrået AP vurderer Trump nå å utpeke homofile Richard Grenell som USAs ambassadør til FN. Dersom det skjer, er det første gangen en homofil får en så framtredende og viktig utenrikspolitisk post.

I tillegg til det skal han også vurdere å utpeke Ronna Romney McDaniel til leder for Republikanernes nasjonalkomité, ifølge AP. Den stillingen har Reince Priebus hatt til nå, den nye stabssjefen i Det hvite hus. McDaniel er svigerinnen til tidligere presidentkandidat Mitt Romney.

Nyhetsbyrået får opplysningene bekreftet av det de omtaler som sentrale kilder med direkte kjennskap til planene til Trump.

NÆRMESTE RÅDGIVER: Den høyrevridde pressemannen Stephen Bannon fra Breibart News blir Trumps nærmeste. Foto: Carlo Allegri, Reuters/NTB SCANPIX

Harde protester



Samtidig har Trump utnevnt den svært kontroversielle pressemannen Stephen Bannon som sin nærmeste rådgiver. Trump har omtalt Bannon som en «kraft for det gode».

Kritikere ser imidlertid på Bannon som en hvit nasjonalist. Han kommer fra det innvandringskritiske nettstedet Breitbart, som gikk hardt inn for «brexit» og støttet valgkampen til Trump.

Dette er en trist dag, heter det i en uttalelse fra den jødiske organisasjonen Anti-Defamation League.

– Breitbart er det fremste nettstedet for den alternative høyresiden, en løst sammensatt gruppe av hvite nasjonalister, skammelige antisemitter og rasister, sier ADL-leder Jonathan Greenblatt.

Southern Poverty Law Centre, en ideell organisasjon bestående av advokater som overvåker ekstremistgrupper, ber Trump gjøre om på utnevnelsen.

– Stephen Bannon var hovedkraften som gjorde at Breitbart ble en etnisk hvit nasjonalistisk propagandamølle. Trump bør oppheve utnevnelsen. I seierstalen sa Trump at han vil være en president for alle amerikanere. Bannon må gå, heter det i en uttalelse fra SPLC, ifølge NTB.