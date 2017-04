Trump viser muskler: Presidentens triumfdøgn

NEW YORK (VG) Etter mye motvind har Trump lagt bak seg de beste 24 timer siden han tiltrådte som president. Han hylles av sine allierte og har sikret seg en viktig seier på hjemmebane.

De 59 Tomahawk-missilene ble natt til fredag norsk tid skutt ut fra to amerikanske marinefartøy i Middelhavet og traff flybasen Shayrat, som er kontrollert av syriske myndigheter.

Kort tid etter gikk USAs president Donald Trump på talerstolen fra sitt ferielandsted Mar-a-Lago i Florida.

– Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, var presidentens budskap.

Det amerikanske angrepet var et svar på det kjemiske gassangrepet i Idlib tidligere denne uken, som den syriske regjeringshæren beskyldes for å stå bak.

Ifølge det amerikanske forsvaret var det fly fra Shayrat-basen som gjennomførte gassangrepet som tok livet av minst 86 mennesker. De hevder også at det ble lagret kjemiske våpen der.

Bred støtte

Trumps handlekraft i Syria får USAs allierte til å applaudere.

– Vi støtter de amerikanerne har gjort til det fulle, er meldingen fra britiske myndigheter.

Tyskland og Frankrike er samstemte og sier at «masseforbrytelser kan ikke forbi ustraffet». Australia henger seg også på hyllesten:

– Vi støtter sterkt den raske og presise responsen til USA.

På en pressekonferanse i Kina ga vår egen utenriksminister Børge Brende (H) også sin støtte til Trump.

– Vi har forståelse for denne situasjonen, og håper at dette fører til en reell prosess i Sikkerhetsrådet. Nå må disse lidelsene ta slutt. Det finnes bare en politisk løsning på denne, sier Brende.

Russland svarer: Trapper opp Syrias luftvern

Distanserer seg fra Russland

Lignende støtteerklæringer har også kommet fra Japan, Canada, Saudi Arabia, Tyrkia, Italia, Israel og Spania.

– Dette gjør USA en partner av IS, al Qaids Nusra-front og andre terrororganisasjonen, hamrer syriske myndigheter løs.

Samtidig som den amerikanske presidenten viser handlekraft ved å gjennomføre det første direkte amerikanske angrepet mot regimet til Syrias president Bashar al-Assad siden borgerkrigen startet for seks år siden, distanserer han seg også fra Russland og president Vladimir Putin, som har markert seg som støttespiller av Assad.

– En handling av aggresjon, er meldingen fra Kreml, som samtidig understreker at dette fører til et alvorlig tilbakeslag for relasjonene mellom USA og Russland.

Trump har i lang tid stått i hard motvind etter anklagene om en mulig konspirasjon mellom Trumps valgkampanje og amerikanske myndigheter, samtidig som han gjentatte ganger har hyllet den russiske presidenten.

NY DOMMER I HØYESTERETT: Neil Gorsuch. Foto: Susan Walsh , AP

Putin: – Angrepet skader forholdet mellom USA og Russland

Fikk godkjent høyesterettsdommer

Nå er tonen alt annet enn hyggelig mellom de to landene.

USAs utenriksminister Rex Tillerson kom torsdag med et skarpt stikk til Russland da han sa at russerne «enten må ha vært medskyldig eller ganske enkelt inkompetente» for ikke å ha klart å fjerne Syrias kjemiske våpen.

Få timer etter det amerikanske rakettangrepet, kunne Trump sikre seg en svært viktig sier da hans valg av høyesterettsdommer, Neil Gorsuch, endelig ble godkjent.

Veien frem dit har vært kronglete etter svært mye motstand fra Demokratene, som tidligere denne uken fikk nok stemmer til å kunne blokkere den viktige nominasjonen.

Republikanerne i Senatet svarte med å endre reglene for godkjenning av høyesterettsdommere, slik at man nå kun trenger et simpel flertall på 51 i stedet for 60 stemmer.

Dermed gikk siste stikk til Republikanerne – og president Donald Trump.