Trump vil se på migrantamnestiet igjen

NEW YORK (VG) Etter massiv kritikk fra flere hold, lover USAs president Donald Trump å se på migrantamnestiet DACA på nytt dersom Kongressen ikke klarer å meisle ut en ny lov.

– Kongressen har nå seks måneder på å legalisere DACA (noe Obama-administrasjonen ikke klarte). Hvis de ikke klarer det, så vil jeg revurdere saken.

Dette skrev Trump i en tweet i natt norsk tid etter en lang dag med fordømmelse fra en rekke hold. Både utenfor Det Hvite Hus i Washington og Trump Tower i New York strømmet folk til for å vise sin avsmak etter nyheten.

Demonstrerte utenfor datterens hus

Tirsdag kveld oppsøkte også demonstrantene luksusboligen til Trumps datter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner i Washington. Begge er rådgivere for USAs president. Demonstrantene tente lys utenfor boligen og viste frem plakater med bønner om at ekteparet hjelper til med å redde programmet.

Opphevelsen av migrantamnestiet DACA betyr at minst 800 000 unge mennesker som ble tatt med av sine foreldre inn i USA før de fylte 16 år, står i fare for å bli kastet ut av USA.



Men nå påstår altså Trump at han vil se på saken igjen, hvis Kongressen ikke blir enige om en lov.



Under valgkampen sa Trump flere ganger at det første han skulle gjøre var å skrote DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Men da han ble president, endret tonen seg. Han har flere ganger de siste månedene sagt at han elsker de såkalte drømmerne (Dreamers).

Obama reagerer

– Å ramme målrettet disse unge menneskene er galt – fordi de har ikke gjort noe galt. Det er ondskapsfullt, sier Trumps forgjenger, Barack Obama.

Han innførte DACA med en presidentordre i 2012.



Mange juridiske eksperter mener at Obama med det brøt grunnloven. Det budskapet gjentok justisminister Jeff Sessions og Trump-administrasjonen tirsdag. DACA ble aldri testet i rettssystemet, så de lærde strides om den kan defineres som ulovlig.

DACA-avviklingen vil tre i kraft om seks måneder. Det er for å gi Kongressen handlingsrom til å utarbeide reformforslag. Både republikanere og demokrater uttrykte gjennom tirsdagen at de ønsker å få til dette. Presidenten skal så signere loven, og dermed innføre den, eller legge ned veto mot den.

– Jeg er ikke for å straffe barn, hvorav de fleste nå er voksne, for deres foreldres handlinger. Men vi må også huske på at vi er et mulighetens land fordi vi er et lovens land, skrev Trump i en uttalelse etter offentliggjøringen.

– Før alt annet må vi huske at unge amerikanere har drømmer også. Vår første og største prioritet i å fremme immigrasjonsreformer må være å bedre arbeidslivet, lønnsnivået og sikkerheten for amerikanske arbeidere og deres familier, la Trump til.

En rekke store teknologiselskaper har argumentert med at amerikansk økonomi vil tape 460,3 milliarder dollar fra BNP, og 24,6 milliarder dollar i skatt, hvis «drømmerne» blir sendt ut av landet.



– Drømmere er våre naboer, våre venner og våre medarbeidere. Dette er deres hjem. Kongressen må handle nå, sier Google-direktør Sundar Pichai.