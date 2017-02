Trump vil ikke kommentere Israels legalisering av boliger på palestinsk land

President Donald Trump har tidligere sagt at han vil kjempe Israels sak.

Israels nasjonalforsamling Knesset vedtok mandag en ny lov som «legaliserer» såkalte utposter, mindre israelske bosetninger, som er etablert uten israelske myndigheters godkjenning på Vestbredden.

Et samlet verdenssamfunn har gjentatte ganger slått fast at den israelske okkupasjonen er ulovlig og at de israelske bosetningene er et brudd på Genevekonvensjonen.

President Donald Trump har imidlertid signalisert at han har et noe annet syn på dette, og administrasjonen i Washington vil ikke kommentere den nye israelske loven.

– Administrasjonen må først få sjansen til å konsultere med alle parter om veien videre, sier en anonym kilde i amerikansk UD.

GODT FORHOLD: USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu under et møte i september i fjor. Foto: AP , NTB scanpix

Avventer

– Det er indikasjoner på at denne loven vil bli behandlet i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier kilden.

Israelske myndigheter har etablert 121 offisielle bosetninger på Vestbredden, og israelske bosettere har i tillegg etablert flere titalls utposter uten israelske myndigheters godkjenning. De fleste bosetninger har tidligere begynt som slike utposter.

Knesset vedtok mandag med 60 mot 52 stemmer å «legalisere» 53 utposter og boliger som er bygd uten myndighetenes velsignelse i eksisterende bosetninger. Ifølge den israelske fredsorganisasjonen Peace Now dreier det seg til sammen om 3.800 bosetterboliger.

Legalisert tyveri

Palestinske myndigheter kaller vedtaket i Knesset et forsøk på å «legalisere tyveri» og har gjort det klart at de vil bringe saken inn for internasjonale organer og rettsinstanser. Det misliker USA.

– Det er med bekymring vi ser at andre aktører har sagt at de akter å bringe dette inn for flernasjonale organer, inkludert Den internasjonale straffedomstolen (ICC), sier en kilde i amerikansk UD.

– Vi er fortsatt sterkt imot å bringe Israel inn for ICC fordi dette ikke vil bidra til fred, sier kilden.

