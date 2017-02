NEW YORK (VG) I sin tale i Florida raser Donald Trump nok en gang mot media nok en gang og lover «en ny dag i Amerika».

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

– Jeg vil snakke med dere uten filteret til de falske nyhetene: Den uærlige pressen som har publisert den ene falske nyheten etter den andre, sa Trump da han natt til søndag norsk tid hold en tale i Melbourne i Florida.

– De har ingen kilder. Selv om de sier de har dem, finner de dem opp i mange tilfeller, sa han og fortsatte:

– De vil ikke rapportere sannheten. De har blitt en stor del av problemet. De er en del av det korrupte systemet.

Kommentar: Slik følger du reality-presidenten

Trump hevdet at USAs «største presidenter» kjempet mot media og at disse «avslørte medias løgner». Han nevnte Thomas Jefferson og siterte ham på at man aldri kunne tro på noe som ble skrevet i media.

– Når media lyver til folket, vil jeg ikke la dem slippe unna med det. De har sin egen agenda, og den er ikke den samme som deres agenda.

– Det hvite hus går knirkefritt

Etter angrepet på media gikk presidenten over på å snakke om hva han vil gjøre de fire neste årene som president – en tale som minnet om talene han holdt under valgkampen med en gjennomgang av valgløftene.

– Jeg hører deres krav og deres stemmer, og jeg lover at jeg vil levere. Og forresten, dere har sett alt vi har oppnådd på veldig kort tid. Det hvite hus går knirkefritt. Og vi arvet et kaos, det kan jeg fortelle dere.

Det har vært en tøff uke for presidenten. Først måtte hans sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gå av etter å ha snakket usant til visepresident Mike Pence, så avslørte flere amerikanske medier at medarbeidere i Trumps valgkampanje hadde hyppig kontakt med russisk etterretning under valgkampen.

Trump svarte da med å rase mot pressen og nektet for påstanden om Russland-kontakten. Han sa imidlertid at lekkasjene er ekte, men nyheten er falsk.

Ekspert om Trump-tale: – Ganske dyktig

Valgkamp-arrangement

Nattens tale, som Det hvite hus kaller et valgkamp-arrangement til tross for at det er tre år og ni måneder til neste valg, ble holdt i en hangar på byens flyplass. Flere tusen tilhengere var til stede inne i hangaren, mens flere hundre demonstrerte mot presidenten på utsiden.

Trump hadde med seg den røde «Make America Great Again»-capsen, som han kastet utover folkemengden.

I neste uke har Trump varslet en ny presidentordre om innvandring, etter at hans innreiseforbud ble midlertidig satt på hold.

– Jeg vet at dere ønsker dere trygge nabolag, ikke gjengledere og kriminelle. De skal sendes ut av landet, og de vil ikke få slippe inn igjen. Vi skal ha trygge grenser igjen.



– Vi skal jobbe med politiet, ikke mot politiet. De gjør en god jobb, og har aldri hatt slike problemer før som de har nå. Det er veldig urettferdig. Vi vil alltid beskytte de som beskytter oss.



VG møtte velgere: – Trump har vært helt utmerket

Nevnte Sverige

I innreiseforbudet ville Trump-administrasjonen nekte innreise for innbyggere fra syv land med hovedsaklig muslimsk befolkning.

– Vi må holde landet vår trygt. Se på hva som skjer. Vi må holde landet vårt trygt. Se på hva som skjer i Tyskland, se på hva som skjedde i går i Sverige. De tok inn store mengder, de har problemer som aldri før.

– Se på Brussel. Se på Nice. Se på Paris. Vi har latt tusenvis komme inn i landet, og det var ingen måte å kontrollere dem på. Det var ingen dokumentasjoner, ingenting. Vi skal holde landet trygt, sa Trump og fortsatte:

– Vi vil at folk skal komme til landet, men vi vil ha folk som elsker oss. Vi vil ikke ha folk med dårlige, dårlige ideer.

Erstatter Obamacare

I starten av mars har Trump-administrasjonen varslet at de vil presentere en ny helsereform som skal erstatte Obamacare.

– Obamacare, husk, det er en katastrofe.

Presidenten gjentok et av de viktigste løftene i valgkampen: Bringe jobber tilbake til USA. Det gjentok han i talen i Florida:

– Det blir en ny dag i Amerika. Dere kommer til å bli stolte igjen. Arbeidsplasser kommer tilbake, slik dere aldri har sett før.

Trump tok også en av tilhengerne opp på scenen og lot ham snakke:

– Herr president – vår bevegelse er grunnen til at presidenten står foran oss i dag. Da president Trump under valgkampen lovte alle disse tingene han skulle gjøre for oss, visste jeg at han kom til å gjøre det for oss.

Presidenten lovet også at byggingen av muren på Mexico-grensen kommer til å starte snart.