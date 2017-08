Trump: – Vi har ingen ulikheter for dype for å kunne helbredes

WASHINGTON, D.C. (VG) Etter flere anledninger hvor han har fått kritikk for å så splittelse i folket, oppfordret Donald Trump i en tale til veteraner onsdag kveld til samhold i nasjonen.

– Det er på tide å helbrede sårene som splitter oss, var noe av det USAs president sa da han onsdag kveld, norsk tid, talte til krigsveteraner i organisasjonen The American Legion i Reno, Nevada.

Trump snakket om at amerikanere ikke er definert av hudfarge, eller lønnsnivå, og at det ikke finnes noe land i verden som USA.

– Vi har ingen ulikheter som er for dype til å helbredes. Og vi har ingen fiender som er sterke nok til at vi ikke kan overvinne dem. Sammen kommer vi ikke til å feile. Vi vil gjøre USA fantastisk igjen. Bedre enn noen gang før. Jeg lover, sa Trump i talen, hvor han i stor grad leste opp et forhåndskrevet manus.

Den «virkelige» Trump

Mange kritikere mener at det er når han snakker fritt uten manus at den «virkelige» Donald Trump kommer til syne. Dette har særlig blitt et tema etter de voldelige demonstrasjonene i Charlottesville for halvannen uke siden.

Heather Heyer ble drept da en mann kjørte inn i en folkemengde som holdt en motdemonstrasjon mot nynazister og høyreekstreme. Da hadde allerede stygge voldsscener gått for åpne kameraer.

Presidentens umiddelbare reaksjon var at begge sidene måtte dele på skylden.

Først etter to dager kom Trump med en uttalelse der han fordømte nynazister og høyreekstreme, som medlemmer av Ku Klux Klan. Da leste han fra et ferdigskrevet manus. Dagen etter svarte han på spørsmål om det samme fra journalister. Da hevdet han at begge sider var voldelige og hadde skyld i opptøyene, og han mente også at det var «gode folk» på begge sider.

Det skapte kraftige reaksjoner.

Under et valgkamplignende arrangement i Phoenix i går slo Trump tilbake, og mente hans ordvalg var perfekte. Da snakket han deler av tiden igjen uten manus.

Han snakket også om at «de» forsøker å ødelegge «vår» historie, da han kom inn på fjerning av statuer av generaler som under borgerkrigen kjempet for å beholde slaveriet. Med andre ord en delte han selv folket i «dem» og «oss» dagen før han oppfordrer til samhold.

En fersk meningsmåling utført av Quinnipiac University, og viderebragt av CNN, forteller at 62 prosent av amerikanere mener Donald Trump bidrar mer til å splitte enn å forene folket.

Signerte lov

I talen til veteranene hyllet Trump også amerikanske soldater som gjør sin innsats for Gud og fedrelandet.

– For et år siden lovet jeg å gi veteranene våre de tjenestene dere fortjener. Allerede har vi gjort fantastiske fremskritt, sier presidenten, som blant annet viser til en lov han signerte i juni og en lov han signerte fra scenen i Reno like etter talen.

Presidenten benyttet også muligheten til å fortelle at han ruster opp USAs militære styrker.

– Vi vil alltid sette sikkerheten til våre innbyggere først. Det er bakgrunnen for at jeg tidligere denne uken lanserte en ny strategi for Afghanistan, sa Trump, som lovet å gi landets kvinner og menn i uniform det som trengs for at de skal «vinne».

Trump gjentok i talen til veteranene flere av punktene han talte om under lanseringen av hans Afghanistan-strategi, som at USAs militære ikke lenger skal ha som rolle å bygge demokratier i andre land, men at målet med det deres styrker gjør i utlandet skal være å gjøre USA tryggere.