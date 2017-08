Trump: Vi er klare til å avfyre mot Nord-Korea

Trump fyrer av gårde nye trusler mot Nord-Korea fredag.

USAs president Donald Trump tok fredag til Twitter for å forsikre om at det nå ligger militære løsninger på plass for Nord-Korea om landet oppfører seg uklokt. I så tilfelle er USA «locked and loaded», skriver Trump.

Trump har vært svært spiss i formuleringene mot det Nordkoreanske regimet den siste uken. Tirsdag varslet han i at landet vil bli møtt med «ild og raseri» dersom de fremmer nye trusler mot USA.

– De vil bli møtt med ild og raseri som verden aldri har sett maken til, sa Trump i et videoklipp.

Flere har vært bekymret for den tøffe retorikken, men torsdag uttalte presidenten at han selv er usikker på om den oppsiktsvekkende advarselen var sterk nok.

Samtidig ba han Nord-Korea om å «ta seg sammen», ellers vil landet være så ille ute «som få andre nasjoner noen gang har vært».

Rapport: Nord-Korea videreutvikler atomvåpen



Samme dag som Trump fremmet truslene om «ild og raseri» publiserte Washington Post en konfidensiell rapport fra amerikansk etterretning. Rapporten konkluderer med at Nord-Korea har utviklet atomvåpen som kan passe inn i deres interkontinentale raketter.

– Det er ingenting jeg finner grunnlag for å bestride fra teknisk perspektiv, basert på åpne kilder, inkludert informasjon om prøvesprenginger, hvilke leveringsmidler de har og de uttalte ambisjonene og behovene Nord-Korea har på kjernevåpensiden, sa Halvor Kippe, seniorforsker på kjernevåpen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG om rapporten tirsdag.

Nord-Korea lar seg ikke stoppe



Nord-Korea lot seg ikke stoppe av Trumps trusler tirsdag. Ifølge landets statlige nyhetsbyrå gjør landet «nøye undersøkelser» om et missilangrep mot den amerikanske stillehavsøyen Guam, hvor USA har militærbase.

En talsperson i det nordkoreanske militæret sier at planen kan bli iverksatt «på flere måter» og «hvert øyeblikk» – så fort Kim Jong-un tar en beslutning.

I uttalelsen nevnes det spesielt et potensielt angrep mot militærbasen Andersen Air Force Base, der «de amerikanske strategiske bombeflyene, som går på nervene til Nord-Korea, og truer og utpresser landet gjennom sine hyppige besøk over Sør-Korea, er utstasjonert».

Flere politikere har reagert på uttalelsene til president Trump. Blant dem er partifelle, senator og tidligere presidentkandidat, John McCain.

– De store lederne jeg har sett truer ikke med mindre de er klare til å handle, og jeg er ikke sikker på at president Trump er klar for det, sier han i et intervju med radiostasjonen KTAR.