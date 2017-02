Trump versus Obama: Den første måneden som president

Trump gir inntrykk av å jobbe i et rasende tempo, og har underskrevet en rekke presidentordre. Men hvordan måler han seg egentlig med sin forgjenger?

– Ingen president har gjort så mye som meg på så kort tid, sa Trump på en pressekonferanse torsdag.

Trump har riktignok signert et betydelig antall presidentordre, men om dette er målestokken ligger forgjengeren Obama et lite hakk foran. Han signerte 28 ordre sine første fire uker, mot Trumps 24.

Hva er en presidentordre? En presidentordre er en lovlig bindende ordre instruksjon gitt av presidenten, og som føderale myndigheter plikter å følge opp. Brukes som en måte å få gjennomført politikk uten å gå via den lovgivende forsamling. Et konkret eksempel er Trumps ordre om innreiseforbud der grensepolitiet umiddelbart måtte følge de nye reglene. Under presidentordre skilles det mellom Executive orders og presidential memorandums, hvorav førstnevnte stiller strengere juridiske krav. Begge typene ordre er bindende om de ikke utfordres i rettssystemet. Presidentordre begrenses av for eksempel pengehensyn. Presidenten selv har begrenset mulighet til å bevilge midler, og Trumps ordre om muren mot Mexico kan ikke gjennomføres med mindre Kongressen godtar pengebruken.

Obamas første fire uker



Barack Obama ble tatt i ed som USAs 44. president 20. januar 2009. En av hans første handlinger var å stanse alle ordrer iverksatt av avtroppende president George W. Bush som lå til behandling, noe Trump skulle gjenta åtte år senere.

Etter det satte han i gang en rekke ambisiøse tiltak.

Obama møtte imidlertid motbør på flere områder, og slet tungt med å innfri flere av løftene.

Samtidig manet han amerikanerne til å være tålmodige.

– De første hundre dagene blir viktige, men det er trolig de første 1000 dagene som vil utgjøre en forskjell, sa han.

Finanskrise: Obama overtok Det ovale kontor midt under den internasjonale finanskrisen. Noe av det første den ferske presidenten gjorde etter innsettelsen var å starte arbeidet med en ny krisepakke. Pakken tok sikte på å stimulere etterspørselen med økte offentlige utgifter i form av støtteordninger og byggeprosjekter og skattelette. Bare åtte dager etter innsettelsen ble pakken godkjent i Representantenes hus, uten en eneste stemme fra de republikanske representantene.

Samtidig innførte han lønnsfrys for de best betalte tjenestemennene i Det hvite hus.

VERKEBYLL: Guantánamo-basen på Cuba ble en verkebyll for Barack Obama i hele hans presidentperiode. Han lyktes aldri i å oppfylle løftet om å stenge basen. Foto: Thomas Nilsson

Guantánamo-basen: Den første uken signerte Obama en presidentordre som slo fast at den omstridte interneringsleiren på Guantánamo-basen skulle stenge i løpet av ett år. I tillegg innførte han strenge restriksjoner på avhørsmetoder og et forbud mot tortur og såkalt waterboarding.

Guantánamo-basen ble en verkebyll for Obama i hele hans presidentperiode. Han lyktes riktignok med å redusere antall fanger kraftig i løpet av sine åtte år i Det hvite hus, men leieren er fortsatt ikke stengt.

Afghanistan: 18. februar 2009 annonserte Obama at USAs militære tilstedeværelse i Afghanistan skulle økes med 17.000 soldater innen sommeren.

Exit-Irak: Ni dager etter Afghanistan-kunngjøringen holdt Obama en tale å en militærbase i North Carolina der han la frem sin exit-strategi fra Irak. Ifølge Obama skulle alle stridende soldater forlate Irak innen 31. august 2010, mens militære «rådgivere» og treningspersonell skulle være ute av landet ved utgangen av 2011.

FORLATER IRAK: 15. desember 2011 blir det amerikanske flagget firet i en seremoni som markerer at de amerikanske styrkene forlater Irak etter ni års blodig krig. Foto: AP

Nye lobby-regler: Obama innførte også strengere retningslinjer for forholdet til lobbyister for å «heve den etiske standarden i Det hvite hus». De nye reglene innebar blant annet to års karantene for tjenestemenn som går fra administrasjonen over til lobby-bransjen.

Trumps fire første uker

Kort tid etter at han ble sverget inn som president den 20. januar i år, begynte Trump å avvikle deler av sin forgjengers politikk med en ordre ment som første steg for å erstatte Obamacare.

Det er langt fra det eneste han har signert i løpet av de fire første ukene, men flere av avgjørelsene er utfordret eller opphevet i domstolene, og en rekke andre er i praksis ikke mer enn en erklæring av hva administrasjonens politikk skal være fremover.

Obamacare: En av Trumps første ordre skal svekke Obamacare, blant annet ved at myndighetene ikke lenger håndhever straffeskatten for de uten helseforsikring. Ordren er imidlertid et langt stykke fra å oppfylle løftet om å erstatte hele ordningen.

Abort-støtte utenlands: Trump gjeninnførte en ordre som fryser støtten til organisasjoner som jobber med å informere om, og tilrettelegge for abort i utlandet.

Handelsavtalen TPP: Etter tre dager signerte Trump en ordre som trakk USA fra handelsavtalen TPP. Avtalen er imidlertid aldri trådt i kraft ettersom den ikke er godkjent av Kongressen.

Ordre om å bygge oljerørledninger: Trump har signert flere ordre om å bygge to oljerørledninger Obama fikk stoppet. Effekten er imidlertid usikker, ettersom behovet for den ene langt på vei ikke eksisterer mer. I spørsmålet om den andre, den kontroversielle Dakota Access, er det usikkert om presidenten har myndighet, ifølge The Atlantic.

MOTSTAND: Aktivister demonstrerer mot at Dakota Access Pipeline skulle bygges på land eid av en indianerstamme mot slutten av Obamas periode. Han stoppet byggingen, men Trump vil reverse hans beslutning. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Muren mot Mexico: Ordren slår fast at det er administrasjonens politikk og intensjon å sikre grensen mot Mexico med en fysisk mur så fort som mulig. Imidlertid har ikke presidenten autoritet til å bevilge penger til dette, og er avhengig av Kongressen for å bygge muren.

«Muslimforbudet»: Ordren som midlertidig stenger grensene for flyktninger og reisende fra syv muslimske land er det nærmeste Trump har kommet muslimforbudet han lovte under valgkampen. Det er også et eksempel på et felt hvor presidentordre får umiddelbar effekt. Imidlertid ble ordren opphevet av domstolene kort tid etter, og innreiseforbudets fremtid er uklart.