Trump varsler klappjakt på kilder

– De vil bli tatt, skriver Donald Trump om de som har lekket avsløringene om Trump-medarbeidernes nære og hyppige Russland-kontakt.

USAs president Donald Trump er i en offentlig hetet konflikt med hans egen etterretningstjeneste etter avsløringene om at at flere av hans medarbeidere hadde hyppig kontakt med russisk etterretning under valgkampen og før innsettelsen.

Den omstridte kontakten med russisk etterretning førte tirsdag til at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måte gå.

«De vil bli tatt»

Torsdag annonserer han på Twitter at endelig er søkelyset på de som står bak lekkasjen og han lover at disse «vil bli tatt».

Han skriver også at lekkasjer og illegale klassifiserte lekkasjer har vært et problem i Washington i mange år.

Trump hadde onsdag sitt første møte med pressen etter avsløringene og skyldte da på media for å ha behandlet Flynn dårlig. Han sa ingenting om at det var han selv som ga Flynn beskjed om å gå av på grunn av manglende tillit.

– Michael Flynn er en fantastisk mann som har blitt behandlet veldig urettferdig av media. «Fake media», som jeg kaller mange av dem. Det er veldig trist at han ble behandlet så dårlig, sa Trump som er den eneste som har autoritet til å sparke Flynn.

Kaller mediedekningen «falske nyheter»

Trump har også på Twitter gått til angrep på media som han hevder rapporterer falske nyheter og at de finner opp historier og kilder.

29. desember i fjor utviste daværende president Obama 35 russiske diplomater, som følge av det USA mente var et forsøk fra Russland på å påvirke presidentvalget.

Samme dag skal Trumps daværende påtroppende sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, ha hatt fem telefonsamtaler med Russlands ambassadør til USA.

Først nektet Flynn for å ha diskutert sanksjonene med ambassadør Sergej Kisljak, men senere har han innrømmet at det kan ha vært tema.

New York Times og CNN skriver at kontakten mellom Trumps medarbeidere og Russland er avslørt gjennom telefonlogger og omfattende telefonavlytting.