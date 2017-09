Trump utvider omstridt innreiseforbud

Nord-Korea er blant de nye landene på listen til USA.

Donald Trumps signering av de nye restriksjonene er et resultat av en gjennomgang etter at presidentens originale innreiseforbud ble utfordret i flere domstoler.

Det nye forbudet rammer innbyggere fra åtte land, deriblant fem som var omfattet av det forrige innreiseforbudet: Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen. Nye land på listen er Tsjad, Nord-Korea og Venezuela.

Restriksjonene varierer fra fullt innreiseforbud for enkelte nasjoner til mer målrettede restriksjoner for andre: Mens syriske statsborgere ikke får komme inn i USA, er det for Venezuela kun visse myndighetspersoner og deres familier som blir rammet.

– Med dette gjør presidenten sin plikt for å beskytte det amerikanske folk, sier utenriksminister Rex Tillerson.

Tjenestemenn understreker at gyldige visum ikke vil bli tilbakekalt som følge av de nye reglene, skriver AP.