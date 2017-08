Trump ut mot Kongressen: Forholdet til Russland har aldri vært så dårlig

Trump mener USAs forhold til Russland aldri har vært dårligere. Han legger skylden på Kongressen.

Kongressen i USA har nylig vedtatt nye sanksjoner mot Russland. President Trump signerte vedtaket motvillig, og nå går han til angrep på representantene i Kongressen.

– Vårt forhold til Russland er på et historisk lavt og veldig farlig nivå. Du kan takke Kongressen, de samme folkene som ikke vil gi oss helsereform, skriver Trump i en twittermelding torsdag ettermiddag.

I går sendte Trump ut en uttalelse der han skriver at han valgte å signere lovforslaget for å skape samhold i nasjonen, til tross for at han selv er motstander av det. I dag bryter han med gårsdagens forsøk på en samlende tone.

Siste del av meldingen er en referanse til at Trumps forslag om å fjerne Obamas helsereform, ikke fikk tilstrekkelig antall stemmer til å bli vedtatt. Dette til tross for at Det republikanske partiet har rent flertall både i Kongressen og Senatet.

Republikanske politikere har vært sterkt kritiske til Obamacare, og det var lenge ventet at reformen ville reverseres med Trump ved makten.

Utviser diplomatisk ansatte fra Russland



Russlands president Vladimir Putin annonserte forrige uke at landet vil utvise 755 ansatte ved USAs ambassade og konsulater i Russland. Det skjedde kort tid etter de amerikanske sanksjonene mot landet, og blir sett i sammenheng med dette.

Utvisningen vil gjelde fra 1. september, og vil redusere USAs diplomatiske og tekniske ansatte til 455, det samme antallet Russland har i USA.

– Mer enn tusen personer arbeider ved den amerikanske ambassaden og konsulatene. 755 må stanse sine aktiviteter i Russland, erklærte Putin i et intervju med russisk TV.

Det amerikanske utenriksdepartementet reagerte på beslutningen, og har omtalt utvisningen som en «beklagelig handling».

Medvedev: – Dødsstøt



Russlands statsminister Dmitrij Medvedev har gått kraftig ut mot Kongressens vedtak om nye sanksjoner mot Russland.

– Det er dødsstøtet for håpet om å forbedre vårt forhold til den nye amerikanske administrasjonen, skrev statsministeren på Facebook.

– Sanksjonene vil bli bevart i flere tiår, med mindre et mirakel skjer. De er av en overskyggende karakter og kan ikke utsettes med et dekret fra presidenten uten Kongressens samtykke, skrev statsministeren.