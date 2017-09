Trump under lupen: Disse dokumentene vil spesialetterforskeren ha

Spesialetterforsker Robert S. Mueller har bedt om en rekke dokumenter fra Det hvite hus, i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Robert S. Mueller ble i mai oppnevnt for å gå kontakten mellom Trump-administrasjonen og Russland etter i sømmene.

Kilder sier til New York Times at spesialetterforskeren nå har bedt Det hvite hus om flere dokumenter, inkludert dokumenter om sparkingen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn og tidligere FBI-direktør James Comey.

Comey har tidligere kommet med en rekke alvorlige anklager mot den republikanske presidenten.

Den tidligere FBI-direktøren har blant annet hevdet at Trump forsøkte å få ham til å droppe videre etterforskning av hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Trump-administrasjonen skal også ha blitt advart mot at Michael Flynn var sårbar for russisk utpressing, over én måned før han fikk sparken.

Stilte i høring i Senatets etterretningskomité i juni:

Uttalelsene i høringen falt ikke i god jord hos Trumps advokat:

Ber om dokumenter innen 13 ulike områder



Mueller er også interessert i møter på Det ovale kontor mellom Trump og russiske politikere, der Trump fortalte at sparkingen av Comey hadde fjernet et stort press fra ham. Han skal også ha sagt at den forhenværende FBI-direktøren var en skrulling.

– Jeg sparket nettopp FBI-sjefen. Han var gal, en skikkelig skrulling (nut job), sa Trump, ifølge et dokument som New York Times tidligere har omtalt.

Brende om Trump: – Ordbruken gjør ikke situasjonen enklere

Ifølge avisen har spesialetterforskeren bedt om informasjon innen 13 ulike områder som etterforskerne i hans spesialgruppe ønsker mer informasjon om. Etterforskningsgruppen har gjennomgått en rekke e-poster, og spurt tjenestemenn om de har andre dokumenter som kan være interessante for etterforskningen.

Omstridt russermøte med Trumps sønn



Mueller har også bedt om dokumenter som viser hvordan Det hvite hus svarte på spørsmål fra New York Times angående et møte i juni 2016. Møtet var satt opp for at presidentens eldste sønn, Donald Trump Jr. skulle få negativ informasjon fra russere om Hillary Clinton.

«Jeg elsker det», var svaret til Trump Jr., da han ble tilbudt skadelig informasjon om Clinton-kampanjen, fra den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja.

Stor tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene

Ty Cobb, advokaten Trump har hyret inn til å håndtere Russland-etterforskningen, har fortalt Mueller at han vil sende over den etterspurte dokumentasjonen denne uken.

– Vi kan ikke kommentere om noen spesifikke forespørsler som er blitt gjort, eller om våre samtaler med spesialetterforskerne, sier Cobb til New York Times.