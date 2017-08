Trump truer med budsjettkaos for å redde Mexico-muren

NEW YORK (VG) Donald Trump kommer ikke til å godta en budsjettavtale som ikke inneholder friske penger til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico.

Det skal presidenten ha avslørt overfor sine egne, nære medarbeidere, melder Politico.

Overfor staben skal Trump ha gjort det klart at han er villig til å bruke alle midler til å sikre finansieringen av et av sine viktigste valgløfter. På et folkemøte i Phoenix tirsdag kveld truet han med å kaste landet ut i budsjettkaos dersom han ikke får gjennomslag for en betydelig bevilgning til å starte byggingen.

Presidenten sa at han er villig til å tillate en såkalt «government shutdown» for å få gjennom bevilgningen. Det innebærer at store deler av statsadministrasjonen stenger og de ansatte blir permitert.

– Vi skal bygge denne muren, selv om det betyr at vi ikke får vedtatt et budsjett, sa Trump.

Nederlag



Senest i 2013 ble deler av offentlige sektor i USA stengt i to uker etter at politikerne ikke klarte å bli enige om et budsjett.

Ifølge Politico skal flere av medarbeiderne i Det hvite hus ha forsøkt å få presidenten til å tone ned retorikken rundt muren, og heller konsentrere seg om å få vedtatt en ny skattereform og heve gjeldstaket. De viser til at Demokratene aldri vil gå med på en budsjettavtale som innebærer finansiering av den omstridte muren.

Så langt skal Trump ha trosset alle råd fra sin egen stab. Politicos kilder sier Trump vil ta det som et personlig prestisjenederlag dersom han må gi opp planene.

– Muren er svært viktig for ham, viktigere enn mye annet. Han vet at kjernevelgerne er svært opptatt av at byggeplanene blir gjennomført, sier en kilde som har snakket direkte med Trump de siste dagene.

Valgkampløfte



I valgkampen lovet Trump å bygge en mur langs grensen til Mexico for å stanse den ulovlige innvandringen fra nabolandet. Samtidig gjorde han det klart at han vil presse Mexico til å betale for byggingen.

Senest i et møte med Mexicos president Enrique Peña Nieto under G20-toppmøtet i juli fastholdt Trump kravet. Den mexicanske presidenten har blankt avvist at landet vil bidra til byggingen.

Representantenes hus godkjente i slutten av juli en bevilgning på 1,6 milliarder dollar til å starte arbeidet med muren, men det er lite trolig at bevilgningen overlever den videre politiske behandlingen i Senatet. Speaker Paul Ryan lover likevel å gjøre alt han kan for å sikre finansieringen.