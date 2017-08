Trump trosset borgermester – ble møtt av væpnede demonstranter

Det er som ventet amper stemning mellom demonstranter og Trump-supportere i Phoenix, hvor Donald Trump holder sitt første rally etter volden i Charlottesville.

Flere tusen Trump-tilhengere har natt til onsdag norsk tid samlet seg utenfor Phoenix Convention Center. De er møtt av flere hundre demonstranter, og politiet har satt opp sperringer for å unngå sammenstøt mellom de to grupperingene.

BEVÆPNET: Det som skal være medlemmer av Redneck Revolt har møtt opp med synlige våpen. Foto: , AP

Flere av demonstrantene bærer plakater med bilde av presidenten med Hitler-bart. På en av plakatene står det: «Ting jeg må gjøre i dag: vaske tøy, ta ut søpla, motarbeide nazister».

Stemningen er svært amper på stedet, men da presidenten gikk på scenen ved 04-tiden, var det ikke meldt om vold eller sammenstøt.

I delstaten Arizona er det tillat å bære synlig våpen, og bilder viser personer fra begge leire som har valgt å bevæpne seg. Blant dem er demonstranter fra Redneck Revolt, som beskriver seg selv som en «anti-fascist-gruppe». De sier til AP at de er misfornøyde med presidentens kommentarer etter Charlottesville-volden.

Presidenten har møtt krass kritikk for sin tvetydige skyldfordeling etter volden, hvor en 32 år gammel kvinne ble drept og flere skadet da en bilist med nazi-sympatier kjørte inn i en gruppe som var kommet for å demonstrere mot nasjonalistiske hatgrupper som hadde samlet seg i byen.

Phoenix-borgermesteren fryktet at besøket fra Donald Trump ville «piske opp stemningen», og har tidligere tatt til orde for at presidenten ikke skulle komme til byen på nåværende tidspunkt.

«USA har det vondt. Og det i stor grad fordi Trump har dynket rasespenninger med bensin. Med sitt planlagte besøk til Phoenix, frykter jeg at presidenten tenner en fyrstikk. Derfor ba jeg presidenten om å utsette sitt besøk», skrev Greg Stanton i Washington Post tidligere denne uken.

Han viser blant annet til presidentens uttalelse om at han vurderer å benåde den omstridte sheriffen Joe Arpaio. 85-åringen ble nylig funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende. Han risikerer seks måneders fengsel.

Det har blitt spekulert i om presidenten vil bruke besøket til komme med en kunngjøring, men Det hvite hus avviser at dette er tilfellet.

– Dette vil ikke bli diskutert på noe som helst tidspunkt i dag, sier Trumps talsperson Sarah Sanders.