Trump trøkker til mot Obamacare

USAs president Donald Trump raser igjen mot Obamacare, men støter selv på problemer med sin egen helsereform.

Torsdag tok Trump flere lastebilsjåfører i Det hvite hus, for å diskutere helse- og forsikringsspørsmål, melder nettstedet The Hill.

I forbindelse med møtet fikk Trump anledning til å teste ut en lastebil som var parkert utenfor presidentboligen. Bilder fra sammenkomsten viser at 70-åringen ser ut til å stortrives bak rattet. Han tutet med hornet og smilte til den oppmøtte pressen.

Under samtalene med sjåfører og fagforeningsledere hadde Trump også tatt på seg en button med mottoet «Jeg (hjerte) lastebilsjåfører».

– Jeg vil takke dere for deres støtte med helsereformen. Jeg vet at dere har hatt store problemer med Obamacara, sa Trump i møtet.

Trump-reform utsettes

Sent torsdag kveld kom nyheten om fra Trump-administrasjon om at avstemningen om den nye helsereform er utsatt til fredag – og det har vært spekulert i om avstemningen blir utsatt fordi Trump mangler de nødvendige stemmene for å få flertall forsin nye helsereform.

– Avstemningen vil skje fredag morgen for å unngå å gjøre det klokken 03 i natt. Vi synes dette bør gjøres når det er dagslys, og ikke i de små nattetimer. Vi er overbevist om at loven vil bli vedtatt på morgenen, sier en kilde i Det hvite hus til nyhetsbyrået AP, ifølge NTB.

Utsettelsen blir likevel sett på som et tilbakeslag for Trump-leiren, som i hele valgkampen lovet at de ville erstatte Obamacare så fort som overhodet mulig.

Ifølge NTB slet Trump-administrasjonen torsdag med å samle støtte, siden flere konservative og moderate republikanere stiller seg kritiske til deler av den nye helsereformen.

Saken fortsetter under bildet.

LASTEBIL-TILHENGER: Donald Trump etterlot ingen tvil med sin nye button: Presidenten liker lastebiler. Foto: Andrew Harnik , AP

Kilde til AP: Mangler 30-40 stemmer

– Det jeg kan si er at vi akkurat nå prøver å få ytterligere 30 til 40 stemmer som er i «nei»-kategorien, til å stemme «ja». Når vi får til det, kan vi gå videre, sier Mark Meadows, leder for den konservative gruppen Freedom Caucus i Representantenes hus, til AP.

Hvis Meadows tall stemmer, kan være duket for en skikkelig avstemningsthriller i løpet av fredagen, siden presidenten ikke har råd til å miste fler enn 22 republikanske stemmer.

Det er forventet at ingen demokrater kommer til å stemme «ja» til den nye reformen. Det kreves 215 stemmer for å få flertall for reformen – og Representantenes hus har totalt 237 republikanere.

Trump: – En fantastisk plan

Torsdag formiddag publiserte magasinet Time et større intervju med Trump, der presidenten diskuterer alt fra avlyttingspåstander til hans kontroversielle Sverige-uttalelser.

Mot slutten av intervjuet gjentar Trump at han «arvet et rot» fra Obama-administrasjonen, og at han foreløpig er fornøyd med det han har klart å få til.

– Men i mellomtiden antar jeg at jeg ikke gjør det så aller verst, siden jeg er president – og det er ikke du. Du vet, sier Trump.

Ifølge APs egne undersøkelser var 31 republikanere fortsatt i «nei»-leiren torsdag ettermiddag.

– Vi har en fantastisk plan og jeg tror våre sjanser er gode, sa Trump selv før nyheten om at avstemningen er utsatt, ble kjent.