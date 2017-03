Trump trøkker til med helsereform-ultimatum

USAs president Donald Trump har gitt republikanere et ultimatum: Støtt forslaget til ny helsereform eller la Obamacare bli stående.

I et lukket møte med republikanske politikere torsdag, skal Trumps budsjettsjef Mick Mulvaney ha gitt et ultimatum til republikanere som fortsatt stiller seg kritiske til forslaget.

– Presidenten har sagt at han ønsker en stemme i morgen, ja eller nei. Om forslaget ikke slår gjennom så legger vi denne ballen død, skal Mulvaney ha sagt, ifølge republikaneren Chris Collins som var på møtet.

Trump tyr til Twitter med klar beskjed til republikanerne:

– Katastrofale Obamacare har ført til større kostnader og færre muligheter. Det vil kun bli verre. Vi må oppheve og erstatte. Godkjenn forslaget.

Tidligere på dagen tok presidenten imot flere lastebilsjåfører i Det hvite hus, for å diskutere helse- og forsikringsspørsmål, melder nettstedet The Hill.

I forbindelse med møtet fikk Trump anledning til å teste ut en lastebil som var parkert utenfor presidentboligen. Bilder fra sammenkomsten viser at 70-åringen ser ut til å stortrives bak rattet. Han tutet med hornet og smilte til pressen.

LASTEBILTILHENGER: Donald Trump etterlot ingen tvil med sin nye button: Presidenten liker lastebiler. Foto: Andrew Harnik , AP

Under samtalene med sjåfører og fagforeningsledere hadde Trump også tatt på seg en button med mottoet «Jeg (hjerte) lastebilsjåfører».

– Jeg vil takke dere for deres støtte med helsereformen. Jeg vet at dere har hatt store problemer med Obamacara, sa Trump i møtet.

Trump-reform utsettes

Sent torsdag kveld kom nyheten om fra Trump-administrasjon om at avstemningen om den nye helsereform er utsatt til fredag – og det har vært spekulert i om avstemningen blir utsatt fordi Trump mangler de nødvendige stemmene for å få flertall forsin nye helsereform.

En kilde i Det hvite hus sier imidlertid at tidsendringen skyldes at de heller ville gå gjennom avstemningen i dagslys fredag enn sent om natten torsdag.

Utsettelsen blir likevel sett på som et tilbakeslag for Trump-leiren, som i hele valgkampen lovet at de ville erstatte Obamacare så fort som overhodet mulig.

Ifølge NTB slet Trump-administrasjonen torsdag med å samle støtte, siden flere konservative og moderate republikanere stiller seg kritiske til deler av den nye helsereformen.

Kilde til AP: Mangler 30–40 stemmer

Ifølge New York Times og AP planlegger rundt 30 til 40 republikanere å si nei.

– Det jeg kan si er at vi akkurat nå prøver å få ytterligere 30 til 40 stemmer som er i «nei»-kategorien, til å stemme «ja». Når vi får til det, kan vi gå videre, sier Mark Meadows, leder for den konservative gruppen Freedom Caucus i Representantenes hus, til AP.

Hvis tallene stemmer, kan være duket for en skikkelig avstemningsthriller i løpet av fredagen, siden presidenten ikke har råd til å miste fler enn 22 republikanske stemmer.

Det er forventet at ingen demokrater kommer til å stemme «ja» til den nye reformen. Det kreves 215 stemmer for å få flertall for reformen – og Representantenes hus har totalt 237 republikanere.

Trump: – En fantastisk plan

Torsdag formiddag publiserte magasinet Time et større intervju med Trump, der presidenten diskuterer alt fra avlyttingspåstander til hans kontroversielle Sverige-uttalelser.

Mot slutten av intervjuet gjentar Trump at han «arvet et rot» fra Obama-administrasjonen, og at han foreløpig er fornøyd med det han har klart å få til.

– Men i mellomtiden antar jeg at jeg ikke gjør det så aller verst, siden jeg er president – og det er ikke du. Du vet, sier Trump.

Ifølge Aps egne undersøkelser var 31 republikanere fortsatt i «nei»-leiren torsdag ettermiddag.

– Vi har en fantastisk plan og jeg tror våre sjanser er gode, sa Trump selv før nyheten om at avstemningen er utsatt, ble kjent.

Kilde: VG/NTB