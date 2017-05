NEW YORK (VG) President Donald Trump møtte pressen etter en uke der den ene krisen har overlappet den andre. Der benektet han å ha bedt FBI-sjefen å avslutte etterforskningen av Michael Flynn.

– Jeg respekterer det, men hele greia er en heksejakt, svarte Trump da en journalist spurte om hans reaksjon på at visejustisminister Rod Rosenstein har utnevnt en en spesialetterforsker som skal undersøke mulig russisk valgpåvirkning.

Tidligere fredag omtalte Trump utnevnelsen som «den største heksejakten i amerikansk historie» på sin Twitter-konto.

Det er den tidligere FBI-direktøren Robert Mueller som skal lede granskningen av påstandene om at russiske myndigheter forsøkte å hjelpe Trump til å vinne valget.

– Jeg tror at det splitter landet vårt ytterligere, sa presidenten om utnevnelsen.

– Det har ikke vært noen konspirasjon mellom meg, kampanjen og Russland, sa Trump og skjøt raskt inn at han kun kunne snakke for seg selv – og ikke for kampanjen.

Senere gjentok han:

– Tro meg, det har ikke vært noen konspirasjon.

– Nei. Nei. Neste spørsmål



Møtet med pressen skjedde i forbindelse med at Colombias president Juan Manuel Santos besøkte Det hvite hus. Det har vært en svært turbulent uke for den amerikanske presidenten.

Han har fått sterk kritikk i kjølvannet av sin sparking av FBI-sjef James Comey 9. mai, men bedre ble det ikke da det ble kjent at presidenten selv hadde lekket gradert etterretningsinformasjon til Russland. Men det stoppet ikke der:

I et notat hevder den sparkede FBI-sjefen at Trump ba ha å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn. Mange mener at dette er et sterkt bevis på at presidenten har forsøkt å hindre rettens gang.

MØTE: Colombias president Juan Manuel Santos gjestet Donald Trump i Det hvite hus torsdag. Foto: Brendan Smialowski , AFP

På pressekonferansen benektet Trump at han forsøkte å påvirke Comey til å avslutte etterforskningen.

– Nei. Nei. Neste spørsmål, var presidentens svar.

«Syndebukken» møtte senatorer

Sparkingen av FBI-sjefen har vakt sterkt oppsikt med tanke på at det var Comey som ledet etterforskningen av de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

Torsdag briefet USAs visejustisminister Rod Rosenstein senatorene om denne saken. Det var Rosenstein som skrev et notat der han anbefalte at Comey burde sparkes – et notat som Det hvite hus i starten sa var grunnlaget for Trumps valg om å avskjedige FBI-sjefen.

Senere hevdet Trump at han hadde bestemt seg for å sparke Comey for lenge siden.

Etter det lukkede møtet mellom Rosenstein og senatorene sa Missouri-senatoren Claire McCaskill (D) at Rosenstein fortalte at han allerede før han skrev notatet hadde fått beskjed om at Comey skulle sparkes.

Et av hovedtemaene Trump og Santos diskuterte torsdag er narkotikaproblemet som både USA og Colombia sliter med.

– Narkotikaepidemien forgifter for mange amerikanske liv, og vi skal stoppe det. Det viktigste er muren, sier Trump.



Senere sa han:

– Murer fungerer. Se bare på Israel.