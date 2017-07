Trump-topp om kollega: – Han er  jævla paranoid-schizofren

Trumps kommunikasjonssjef endte opp med å kommunisere litt vel mye, da han ringte en reporter i The New Yorker og ba ham avsløre kildene sine.

For Ryan Lizza må det ha virket for godt til å være sant da den nye kommunikasjonssjefen i Det hvite hus, Anthony Scaramucci, ringte ham onsdag kveld, lokal tid.

Tidligere den dagen hadde reporteren skrevet på Twitter at president Trump spiste middag sammen med Fox News-stjernen Sean Hannity, og en av TV-kanalens tidligere sjefer. En interessant opplysning, men ingen stor nyhet.

Scaramucci ville likevel vite hvem som hadde avslørt presidentens middagsselskap, og samtalen utviklet seg raskt i en bisarr, sjikanøs og oppsiktsvekkende retning, gjengitt i The New Yorker.

Mener Priebus var kilden



Telefonsamtalen begynte med at Scaramucci forsøkte å stille New Yorker-reporteren til veggs. Om han ikke ville avsløre kilden, aktet kommunikasjonssjefen å si opp samtlige i avdelingen sin, slik at han i realiteten ikke skjermet noen.

– Du er en amerikansk borger. Dette er en stor katastrofe for USA. Jeg ber deg, som en amerikansk patriot,om å gi meg et hint om hvem som lekket det, tigget Scaramucci.

Så svarte han tilsynelatende på spørsmålet selv: Stabssjef Reince Priebus skulle være den hemmelige kilden.

Går etter gamle venner: Trump til angrep på egen justisminister

Saken fortsetter under bildet

SKYLDIG? Stabssjef Reince Priebus avbildet med president Trump, en drøy uke etter inssettelsen i januar. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Fiender



Ifølge Scaramucci hadde Priebus avslørt middagen for å svekke ham. Det er en dårlig skjult hemmelighet i Washington D.C. at de to er bitre rivaler med hver sin maktbase.

Kommunikasjonsjefen er en forretningsmann fra New York, og er kjent som en beundrer av Trump. Han skal ha stått klar til å steppe inn i administrasjonen det siste halvåret, men Priebus har greid å holde ham ute inntil nå.

Priebus har på sin side lang fartstid i politikken, og ledet Det republikanske parti på nasjonalt nivå, før han ble Trumps stabssjef. Da Scaramucci fikk jobben for en drøy uke siden trakk tidligere talsmann (og Priebus-støttespiller) Sean Spicer seg i protest mot ansettelsen.

– Reince er en jævla paranoid-schizofren, fortsatte Scaramucci til reporteren, som må ha lyttet med store ører.

– Hvis du vil lekke noe: Han kommer til å bli bedt om å gå av innen kort tid, fortsatte Scaramucci.

Spicer: Parodiene var ondskapsfulle

Saken fortsetter under bildet

FLERE HØNER Å PLUKKE: Også Steve Bannon ble omtalt på en mindre raus måte i Scaramuccis tirade. Foto: Evan Vucci , AP

Obskøn kritikk av Bannon

Under samtalen skal Scaramucci ha vært i ekstra dårlig humør, ettersom Politico nettopp hadde publisert selvangivelsen hans. Dette gikk han ut fra at var enda en lekkasje for å ramme ham selv, og han uttrykte på et tidspunkt et ønske om å drepe alle som lekket.

Selvangivelsen viste seg forøvrig å være offentlig tilgjengelig informasjon.

Scaramucci hevdet også at han ikke var interessert i medias oppmerksomhet, i motsetning til de andre toppene i Det hvite hus, og rettet skytset mot enda en rival:

– Jeg er ikke Steve Bannon. Jeg prøver ikke å suge min egen pikk. Jeg prøver ikke å bygge mitt eget varemerke på Presidentens. Jeg er her for å tjene landet.

Før han la på, skal Scaramucci ha sagt at han skulle begynne å «tweete noe drit for å gjøre ham gæren», og siktet til Priebus.

Les også: «Trumpcare» i fare

Saken fortsetter under videoen

«Fargerikt språk»



Like etter la han ut en melding der han gjentok påstanden om at publisering av hans selvangivelse var kriminelt, og skrev at han ville kontakte FBI og justisdepartementet om saken, før han tagget kollegaen Reince Priebus.

Den oppsiktsvekkende meldingen ble slettet da den begynte å få oppmerksomhet, og Scaramucci la ut en ny melding der han sa folk tolket Twitter-meldingen feil om de trodde den innebar en beskyldning mot Priebus.

Problemer i Det hvite hus: Ny kommunikasjonssjef til angrep på stabssjefen

Da saken ble diskutert på CNN sa han at de var som brødre:

– Noen brødre er som Kain og Abel. Andre kan slåss mot hverandre og likevel komme overens. Jeg vet ikke om dette lar seg reparere. Det blir opp til presidenten.

New Yorker-artikkelen kaster imidlertid nytt lys over den interne konflikten i Det hvite hus. Hverken Priebus eller Bannon har kommentert det kraftige skytstet fra kollega Scaramucci.

Selv tok han på nytt til Twitter for å forklare seg:

«Jeg bruker av og til fargerikt språk…» og «Jeg gjorde en feil ved å stole på en reporter. Det skal ikke skje igjen.»