WASHINGTON D.C. (VG) Fra alle USAs kroker strømmer tilhengere av Donald Trump til hovedstaden for å bevitne det historiske øyeblikket.

De fleste er lett gjenkjennelige der de spaserer rundt i røde «Make America Great Again»-capser, t-skjorter til støtte for Trump eller buttons med den påtroppende presidentens ansikt.

I området rundt Capitol Hill er det vanlige bybildet bestående av dresskledde politikere byttet ut med turister som har tatt turen til Washington D.C. for å være til stede når Donald Trump (70) tas i ed som USAs 45. president fredag.

– Jeg er veldig opprømt. Det er som å leve i en drøm, sier 56 år gamle Anthony Dangelis til VG.

Sammen med kona Celeste (53) har han kommet hit fra Staten Island i New York for å være med når det skrives historie. Begge er utstyrte med hver sin button, han har rød Trump-caps på hodet og hun et amerikansk flagg i hånden.

– Jeg har elsket Donald Trump siden «Art of the Deal» (Trumps første selvbiografi journ.anm). Jeg bor i New York og så ofte jeg har mulighet drar jeg til Trump Tower for å spise lunsj og for å puste inn luften i den bygningen.

– Jeg elsker ham og jeg er så glad for at han blir president, fortsetter 56-åringen.

Kona nikker bekreftende mens ektemannen prater.

– Det blir en ny start, en ny begynnelse. Vi trenger det, sier hun.

FRA TEXAS: Grace Germany (80) har dratt langt for å se at Donald Trump tas i ed. Foto: Klaudia Lech/VG

– Ufattelig



GÅR UNNA: Trump-effektene er populære i D.C. disse dagene. Foto: Klaudia Lech/VG

80 år gamle Grace Germany har dratt fra Texas for anledningen. På spørsmål om hvordan det blir å se at Trump tas i ed svarer hun:

– Ufattelig. Jeg klarer ikke å tenke meg hvordan det vil bli, men jeg vet at det er veldig gledelig og motiverende at landet vårt kommer til å ta en ny retning.

– Hvordan tror du at han vil bli som president?

– Vel, han har ingen historie, så vi vet ikke. Vi kan bare se på valgene han har gjort for sin administrasjon. Halve landet er i det minste fornøyd med det. Jeg tror det kommer til å bli en bra retning.

John Lang fra Kentucky, som tilbyr Trump-capser for 20 dollar stykk, sier at salget går strålende.

– Kapitalismen er tilbake, sier han og peker tommelen opp,

MINNER: Nasjonalgarden skal bidra med vaktholdet i Washington D.C. Utenfor Capitol Hill tok de en liten pause for å ta bilder. Foto: Klaudia Lech/VG

– Veldig emosjonelt



Geoff Gadbois (56) fra Vermont og sønnen Andrew (20) har klart å skaffe seg billetter innenfor sperringen, og vil derfor få god utsikt til Trump når han tas i ed.

– Jeg håper at Donald Trump kommer til å gjøre alt han har lovet i valgkampen. Å få økonomien til å vokse, å få jobbene tilbake til amerikanerne, holde selskaper i USA og selvfølgelig er sikkerheten viktig også, sier 56-åringen og fortsetter:

NOE Å SKILTE MED: Ingen tvil om hvem denne sjåføren støtter. Foto: Klaudia Lech/VG

– Dersom han holder det han har lovet og gjør det han sier, så tror jeg at han vil bli en veldig suksessfull president.

Ekteparet Dangelis fra Staten Island – de som var utstyrt med alle Trump-effektene – sørger for å få tatt et bilde av seg selv med det mektige kongress-bygget i bakgrunnen.

– Det kommer til å bli veldig emosjonelt, sier Anthony Dangelis om det historiske øyeblikket.

– Bare det å komme hit i dag er en emosjonell opplevelse for oss.

– Hvordan tror du han vil bli som president?

– Jeg tror at han virkelig kommer til å bli nøyaktig den han sier at han er og den presidenten han sier at han skal bli. Han kommer til å bli en av de beste presidentene. Han kommer til å gjøre Amerika gode igjen, og det som er enda bedre: Han kommer til å være ekte.

