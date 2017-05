Trump tilbyr vennskap med den muslimske verden

På Trumps andre og siste dag av besøket i Saudi-Arabia sier presidenten til lederne av den muslimske verden at USA ikke skal fortelle dem hvordan de skal styre og leve.

USAs president Donald Trump la vekt på at han ønsket et vennskap med den muslimske verden da han talte for blant annet ledere fra Bahrain, Qatar, Egypt og Kuwait.

– I dag begynner vi et nytt kapittel. Jeg står overfor dere som en representant fra det amerikanske folk, om å dele et budskap om vennskap og kjærlighet. Derfor ville jeg ta min første utenlandstur til dere. Jeg vil bygge nytt partnerskap med dere, sier Trump til lederne av den muslimske verden på et møte i Riyadh.

Skal ikke gi leksjoner

Han takket for gestfriheten, og takket alle lederne som hadde kommet for å møte han.

– Vi er ikke her for å gi leksjoner, eller forteller andre hvordan de skal leve, være, eller hva de skal tilbe, sier Trump i talen.

Besøket i Saudi-Arabia er viktig ettersom det er Trumps første utenlandsbesøk som amerikansk president. Han ble med dette den første amerikanske presidenten til å velge et muslimsk land som sin første utenlandsdestinasjon. Ifølge CNN deltar 51 muslimske land på møtet.

Det er også knyttet spenning til møtet ettersom Trumps retorikk rettet mot muslimer i valgkampen førte til stor bekymring blant mange muslimer verden over, og innreiseforbudet har også vakt oppsikt.

Trump tidligere: «Jeg tror islam hater oss»

Under valgkampen i 2016 fortalte Trump CNNs reporter, Anderson Cooper, at «Jeg tror islam hater oss», og utdypet uttalelsen med det voldsomme hatet han mente delvis definerte religionen. Han utdypet at uttalelsen var rettet mot radikal islam, men la til «Men det er vanskelig og definere. Vanskelig å skille. Fordi du vet ikke hvem som er hvem».

En statsråd i den saudiarabiske regjeringen slår fast at problemene rundt Donald Trump på hjemmebane ikke har betydning for Saudi-Arabia, skriver NTB.

– Definitivt ikke. Vårt forhold er med USA og landet har i dag en flott ledelse. Vi er svært oppmuntret av posisjonen som Trump-administrasjonen har tatt, sier energi-, industri- og oljeminister Khalid al-Falih til AFP på sidelinjene av den hektiske møtevirksomheten i Riyadh søndag.

Melania Trumps avgjørelse om å ikke iføre seg hodeplagg under besøket har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier siden Trump kritiserte Michelle Obama for det samme i 2015 på Twitter.

Melania Trump besøkte American International School mens president Donald Trump satt i bilaterale møter med arabiske ledere. Førstedamen hadde med seg bøker av den amerikanske forfatteren Dr. Seuss til førskoleelever ved skolen. Førstedamen besøkte også et næringslivs- og datasenter for kvinner, ifølge NTB.

Tildelt æresmedalje

Trump skal blant annet besøke holocaustmuseet Yad Vashem og det israelske nasjonalmuseet i Vest-Jerusalem, Klagemuren i Øst-Jerusalem og Betlehem på den okkuperte Vestbredden, ifølge NTB.

Under besøkets første dag ble presidenten tildelt æresmedalje for sin fredsinnsats. Abdulaziz al-Saud-medaljen ble tildelt Trump begrunnet med at han sprer fred og stabilitet i verden, og styrker bilaterale forhold.

FØRSTE UTENLANDSREISE: Trump har de to siste dagene vært på sitt første utenlandsbesøk som president. Foto: Bandar Al-jaloud

Medaljen er en anerkjennelse av det «historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA», heter det i en uttalelse fra kongehuset i landet.

Presidenten er populær på den arabiske halvøy der mange håper han skal være hardere mot Iran enn hva Obama var. På hotellet, der Trump bor, er det hengt opp et fem etasjer høyt bilde av den amerikanske presidenten.

Under oppholdet har også Trump skrevet under på en våpenavtale med Saudi-Arabia til en verdi av 110 milliarder dollar.

Ifølge CNN hadde Trump nesten ikke sovet på den 14 timer lange flyturen fra USA, blant annet fordi han jobbet på talen han skal holde om USAs forhold til islam.