Trump til Stoltenberg: Historisk lavmål med Russland

WASHINGTON (VG) President Donald Trump sier at verden nå er et forferdelig sted, «messy» og «nasty». Men når han har vært sjef i noen år, vil verden være et bedre sted.

Men på pressekonferansen etter møtet med NATO-sjef Jens Stoltenberg innrømmet Trump at han ikke har klart å raskt reparere forholdet til Russland og gjøre president Vladimir Putin til sin nye partner:

– Forholdet til Russland er nå på historisk lavmål, sa Trump, og brukte det engelske uttrykket «all time low».

– Det vil være fantastisk om vi kommer godt ut av det med Putin, og hvis vi kommer ut av det med Russland. Det kan skje, men det kan også ikke skje, sa Trump.

Aldri vanskeligere enn nå



Etter det timelange møtet i Det hvite hus med Trump, var Stoltenberg ikke uenig i analysen om Russland:

– Det er i alle fall vanskelig å finne en periode etter den kalde krigen hvor forholdet til Russland har vært vanskeligere enn nå. Men for meg er dette argumenter for at NATO står sammen, og at vi fortsetter dialogen med Russland, sier Stoltenberg til VG.

– Hva mener Trump er det farligste i verden akkurat nå?

– Det er uforutsigbarheten og alle de ulike truslene, alt fra Nord-Korea som utvikler atomvåpen og har en truende retorikk, til brutale terrororganisasjoner som har kontrollerer områder i Midtøsten, og som rammer NATO-land. Det er denne ustabiliteten, kombinert med et Russland som ruster opp, som gjør situasjonen så lite forutsigbar, og det er ingen som vet hvor den neste trusselen kommer. Derfor må vi bygge opp vår evne til å reagere raskt, sier Stoltenberg.

Brukte Norge som eksempel

På pressekonferansen kom Stoltenberg med noe som kan oppfattes som trøst til Trump og hans utenriksminister Rex Tillerson, som ble møtt med kulde og kritikk i møter med Putin og hans utenriksminister Sergei Lavrov tidligere på onsdag,

Stoltenberg viste til hvordan han som norsk statsminister oppnådde flere avtaler med Russland, selv om forholdet mellom Russland og vesten var problematisk på flere andre området:

– Jeg møtte Russland med NATOs styrke i ryggen. Det vi foretar oss, skal være defensivt og proporsjonalt. Og så må vi opprettholde dialogen, Vi er tross alt naboer, sa Stoltenberg.

Takknemlig



På deres felles pressekonferanse uttrykte Stoltenberg stor takknemlighet til Trump for at han har vært til uvurderlig hjelp i NATO-sjefens arbeid for å få NATO-landene til å levere to prosent av sitt BNP til forsvar, slik de ble enige om i Cardiff i 2014.

– Takket være din innsats ser vi nå resultatet. Vi har snudd en langvarig nedgang i forsvarsbudsjettene, sa Stoltenberg.

Han merket seg at den amerikanske presidenten tydelig gikk tilbake på sin tidligere uttalelse om at NATO er utdatert:

– Jeg har sagt at NATO er utdatert. Men NATO er ikke utdatert, sa Trump onsdag kveld, uten en antydning av selvironi i stemmen.

Men han har ikke gått tilbake på trusselen fra forsvarsminister James Mattis i februar, om at USA vil moderere sine forpliktelser overfor NATO-land som ikke betaler nok:

– USA har sagt at de forventer at de europeiske NATO-landene leverer på en felles forpliktelse. Hvis det ikke skjer, har de sagt at de må vurdere om USA skal moderere sine forpliktelser, Jeg vil ikke spekulere i hva det innebærer, fordi min jobb er å sørge for at vi ikke havner inn i en situasjon hvor landene ikke leverer på sine forpliktelser, sa Stoltenberg etter møtet.