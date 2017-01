Trump til frontalangrep på pressen etter innsettelsen

Pressetalsmann Sean Spicer ga media en ordentlig skyldebøtte for dekningen av innsettelsen, og ga uttrykk for at Donald Trump i størst mulig grad vil kommunisere direkte med folket.

Etter innsettelsen av Donald Trump som USAs 45. president, var det ventet at den nye administrasjonen skulle holde sin aller første pressekonferanse i Det hvite hus mandag.

Men over 24 timer før den planlagte konferansen ble pressen hasteinnkalt lørdag til en briefing – for å bli kjeftet på.

Mens den amerikanske pressen forventet nyheter fra Trump-administrasjonen, brukte Sean Spicer, pressetalsmann for Det hvite hus, anledningen til å refse pressens dekning av presidentinnsettelsen.

– Før jeg kommer til dagens nyheter, vil jeg snakke litt om mediedekningen de siste 24 timene, sa Sean Spice til pressen.

Spice mente nemlig at pressen hadde fremstilt Trumps innsettelse feilaktig i hensikt å sverte den nye presidenten.

– I går, på et tidspunkt der vår nasjon og resten av verden fulgte den fredfulle innsetningen, bidro enkelte folk i media med falsk rapportering.

– Det største publikummet noen gang



Spicer trakk frem to forhold han mener er særlig kritikkverdige:

– En reporter tvitret feilaktig at bysten av Martin Luther King Jr. var fjernet fra Det ovale kontoret. Da påstanden ble tilbakevist, forsøkte reporteren å dekke over det hele med at en etterretningsagent må ha stått i veien for den. Dette er uansvarlig og uforsvarlig, sa Spicer, og gikk løs på punkt nummer to:

– Bilder av innsettelsen ble med vilje tatt fra en spesiell vinkel for å skjule den enorme støtten som hadde møtt opp. […] Unøyaktige tall på antall fremmøtte ble også tvitret. Ingen hadde tallene, fordi The National Park Service, som kontrollerer området, ikke offentliggjør disse, sa Spicer og siktet til bildene som viser langt færre folk i gatene enn da Obama ble innsatt som president i 2009.

Videre pekte Spicer til en rekke tall fra myndighetenes egne opptellinger, før han konkluderte:

– Dette var det største publikummet som noen gang har vært vitne til en innsettelse – både på stedet og rundt om i verden.

– Disse forsøkene på å dempe entusiasmen omkring innsettelsen, er skamfulle og feilaktige.

Vil snakke til folket



Til slutt i sin leksjon til mediebransjen, ga Spicer uttrykk for at Trump i størst mulig grad vil komme til å kommunisere direkte med det amerikanske folk, med minst mulig involvering av den tradisjonelle pressen.

– Denne typen uærlighet i media gjør det vanskeligere å samle landet vårt. Det har vært mye prat i media om ansvaret for å holde Donald Trump ansvarlig, og jeg er her for å fortelle dere at det går begge veier. Vi kommer til å holde pressen ansvarlig også. Det amerikanske folk fortjener bedre, og så lenge han (Trump, journ.anm) er budbringeren for denne utrolige bevegelsen, vil han bringe sine beskjeder direkte til det amerikanske folk, der hans fokus alltid vil ligge.

Etter å ha brukt fem minutter til å snakke om pressen, gikk Spicer videre til å gi en kort oversikt over Trumps timeplan for den første uken som president.