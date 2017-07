Trump til fansen: – Det er enkelt å oppføre seg presidentaktig

YOUNGSTOWN, OHIO (VG) I et arrangement som minnet mest om et valgkampmøte fikk Donald Trump tirsdag kveld et avbrekk fra sine utfordringer i Washington, D.C.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– I kveld er jeg tilbake i hjertet av USA, langt borte fra Washington, D.C., for å tilbringe tid med dere, var noe av det første presidenten sa Donald Trump etter å ha entret talerstolen foran tusenvis av lojale supportere i Youngstown, Ohio, i det som omtales som USAs rustbelte.

Jubelen stod umiddelbart i taket, og presidenten så ut til å nyte avbrekket blant folk som liker at han er fullstendig annerledes enn noen president før ham.

– Det er så enkelt å oppføre seg presidentaktig, men det utretter ikke noe. Med unntak av Abraham Lincoln kan jeg, hvis jeg vil, være mer presidentaktig enn noen president som har vært i Det ovale kontor, gliste Trump.

VG var tilstede i flerbrukshallen Covelli Centre tirsdag kveld, lokal tid. Arrangementet kunne til forveksling vært et vekkelsesmøte. Ikke uvanlig for valgkampmøter i USA. Og selv om det ikke er valgkamp nå minnet det likevel nettopp om det.

Les også: Kreftsyk senator avgjorde helsethriller

«Lock her up»

Allerede før presidenten kom på scenen ble det taktfast ropt ting som «lock her up» og «Build that wall» fra de mange tusen, i all hovedsak hvite, Trump-supporterne som hadde tatt turen til. Ønsket om å se Hillary Clinton i fengsel og en mur på grensen til Mexico har ikke blitt noe mindre i løpet av det halvåret Trump har regjert i Det hvite hus.

Pipekonsert mot media og rop om «fake news» var det også. Både før Trumps tale og under den.

Trump misfornøyd: Republikanere gjør lite for å beskytte presidenten

TRUMP-SUPPORTERE: Arenaen Trump besøkte i Youngstown, Ohio, var fullsatt av hans tilhengere, 7-8000 i tallet, tirsdag kveld. Foto: THOMAS NILSSON/VG

På utsiden av arenaen hadde en lite gruppe demonstranter samlet seg. Før arrangementet begynte ble det over høgtalerne flere ganger påpekt at dersom noen begynte å demonstrere mot presidenten måtte ingen av de som satt rundt dem gå til fysisk angrep.

– Reis dere i stedet opp og hold Trump-skiltet over hodet mens dere roper «Trump, Trump, Trump», slik at sikkerhetsvaktene ser dere, og kan komme og ta de som demonstrerer med ut.

Allerede mens presidentens svigerdatter Laura Trump, gift med Eric Trump, stod på scenen før hovedpersonen selv kom inn, ble en ung kvinne tatt med ut av sikkerhetsvaktene. Det samme skjedde et par ganger mens Trump selv talte. Alle ble først pepet ut før jubelen stod i taket når de var tatt bort.

Intern strid: Trump til angrep på egen justisminister

Velkjente formuleringer

Da presidenten entret scener like etter klokken 19, lokal tid, snakket han i velkjente formuleringer, lett gjenkjennelig fra valgkampen.

Det handlet om at han skal skaffe jobbene tilbake, og at de eksisterende handelsavtalene ikke duger og

– Vi kommer ikke lenger til å være de dumme folkene. Vi skal ikke lenger ofre vårt eget land for å gjøre andre land rikere. Vil skal bringe jobber tilbake til landet vårt. Vi skal ikke lenger være idioter, sa Trump.

Det handlet om å bli kvitt BarackObamas helselov.

– Alle løftene Demokratene ga med Obamacare har vist seg å være løgner, sa Trump.

Kommentar: Det amerikanske sinnet

PRESIDENT: Det er liten tvil om at Donald Trump liker å møte sine supportere på store arrangement som det han holdt i Youngstown, Ohio tirsdag. Foto: THOMAS NILSSON/VG

Det handlet om immigrasjon:

– Vi vil bare aksepterer at folk som verdsetter våre verdier og elsker vårt land får komme hit, sa Trump.

Det handlet om infrastruktur og skattereform:

– Vi skal fikse veien, broene, tunellene, flyplassene. Vi skal bruke amerikansk stål og aluminium. Vi skal hyre amerikanere til å gjøre jobben. Og får jeg det som jeg vil blir det tidenes største skattekutt, saTrump.

Og det handlet selvsagt om media:

– Jeg er her for å unngå fake news-filteret og snakke direkte til det amerikanske folk, sa Trump.

Det handlet lite om hvordan han skal få til de ulike tingene, men for hvert nytt tema ble jubelen enda litt høyere enn forrige gang.

Trumps svigersønn: Konspirerte ikke med russere

TRUMP-SUPPORTERE: Arenaen Trump besøkte i Youngstown, Ohio, var fullsatt av hans tilhengere, 7-8000 i tallet, tirsdag kveld. Foto: THOMAS NILSSON/VG

– Dette var fantastisk

Blant de som jublet og pep den timen det hele varte var kjæresteparet Matt Suhajda (31) og Erica Stoney (24). De hadde kjørt syv timer fra Chicago natt til tirsdag. Fremme i Youngstown stod de syv timer i kø for å slippe inn i arenaen. Etterpå var det strake veien tilbake. Syv timer, før jobb ventet for begge i morgen tidlig.

Om de syntes det var verdt det? Absolutt.

Dette var fantastisk. Det var så mye energi her inne og så god stemning, sier Suhajda, som mener Trump fikk fortalt at ting beveger seg i riktig retning for USA.

Kjæresten er enig.

– Han viser at han bryr seg om folket. Hans drøm er vår drøm. Drømmen om et bedre Amerika, sier hun.

Jusprofessor til VG: Trump setter personlig lojalitet foran loven

SKEPTISKE TIL MEDIA: Jean Firkula og Richard Ellis sier de ikke stoler på andre medier enn Fox News, men de lot seg likevel overtale til å prate med en norsk avis. Foto: THOMAS NILSSON/VG

– Obama ødela helsesystemet



Også Richard Ellis og Jean Firkula, begge fra Youngstown, var storfornøyde. Både med å ha fått sjansen til å vise sin støtte til Trump, men også med det presidenten sa til alle de fremmøtte. Etter å ha blitt enige om at norske medier trolig ikke er «fake media» var de villige til å svare VG på spørsmål om hvordan de opplevde kvelden.

– Vi synes presidenten fikk frem sine viktigste poenger, særlig når det kom til ny helsereform. Obama ødela helsesystemet vårt. Vi kan ikke forvente at Trump skal fikse det på seks måneder, men jeg tror og håper han vil klare det etter hvert, sier Ellis.

Norges USA-ambassadør: Lar meg ikke sjokkere av Trump

Firkula, som konsekvent omtaler Obama som «Dic», en forkortelse for «Dictator», sier seg enig.

– «Dic» gjorde ingenting annet enn å ødelegge landet vårt i åtte år. Vi ønsker ikke å ha sosialistmedisin her i landet. Dessuten tror jeg fremdeles bestemt at han var født i Kenya, sier hun.

Donald Trump var selv lenge en pådriver for akkurat den konspirasjonsteorien. Barack Obama ble født på Hawaii.

Trump-imitator

En annen som var kommet for å se presidenten tale var 16 år gamle Dylan Counts, selv fra Youngstown. Utkledd i litt for stor mørk dress, litt for langt rødt slips og en blond hentesveisparykk så han mer ut som Donald Trumps sønn enn hans faktiske sønner.

– Jeg får mye oppmerksomhet, men jeg elsker jo selvfølgelig det, sier Counts, mens han gestikulerer som presidenten og lager sin beste trutmunn.

Les også: Trumps pressetalsmann sa opp jobben

Counts har på ingen måte tatt turen for å «mobbe» Trump. Han er storfan og elsker å imitere sin helt.

– Jeg har øvd siden jeg skulle holde en tale på skolen min i oktober. I am the best, sier han selvsikkert, og forteller at skolekameratene elsker parodien hans. -Men det er jo også noen på skolen som ikke er Trump-supportere. They are loosers, smiler Counts før han blir omringet av folk som vil ta selfie med ham.