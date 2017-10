Trump til angrep på orkanrammet ordfører

NEW YORK (VG) Fra sin private golfklubb i New Jersey utenfor New York går Donald Trump hardt ut mot orkanofre i Puerto Rico.

I en serie twittermeldinger gjennom helgen anklager presidenten nemlig ordføreren og flere andre i orkanrammede San Juan i Puerto Rico for elendig lederskap.

– Så dårlige lederegenskaper av ordføreren på San Juan, og andre i Puerto Rico, som ikke er i stand til å få arbeiderne sine til å hjelpe. De vil at alt skal bli gjort for dem, når det burde vært en innsats fra fellesskapet, skriver Trump på twitter.

Ordføreren heter Carmen Yulin Cruz og har flere ganger bønnfalt om å få mer hjelp til øya som etter orkanen Maria var uten elektrisitet, vann, diesel og telenett.

Hun har grått på TV - og fortalt om det forferdelige de rundt 3,4 millioner innbyggerne har vært utsatt for. Hun fikk også sitt eget hjem ødelagt i orkanen.

FÅR PRESIDENT-KRITIKK: Ordfører i San Juan, Carmen Yulin Cruz, snakker med en pasient på sykehuset San Francisco lørdag. Foto: Carlos Giusti, AP

– Folk dør her, og jeg kan ikke begripe at den mest storslåtte nasjonen i verden ikke kan utarbeide logistikk for en liten øy. Hvis vi ikke får mat og drikke ut til folk, blir dette nesten som et folkemord, sa ordføreren før helgen.

Puerto Rico er en del av USA, men regnes ikke som en egen delstat.

Donald Trump har derimot en helt annen oppfatning av innsatsen, og har blant annet sagt at «vi gjør utrolige fremskritt» og at «folk kan ikke tro hvor suksessfullt hjelpearbeidet har vært».

Talskvinne for det amerikanske sikkerhetsdepartementet, Elaine Duke, fikk også mange til å heve øyenbrynene da hun før helgen sa at «dette er en god nyhetssak med tanke på vår evne til å nå ut til folk - og det begrensede antallet døde» under en pressekonferanse.

– Dette er....pokker, dette er ikke en god nyhetssak. Dette er en «folk dør»-sak, svarte ordfører Carmen Ylin Cruz direkte på CNN.

– Ordføreren i San Juan, som var veldig smigrende for noen dager siden, har nå blitt fortalt av Demokratene at hun skal være ekkel mot Trump, skriver Trump på twitter.



Presidenten forklarer at det er 10 000 føderale arbeidere på øya og at de gjør en fantastisk innsats.

– Puerto Rico var totalt ødelagt, melder Trump.

Han virker betydelig mer fornøyd med Puerto Ricos guvernør enn med hovedstadens ordfører.

UTEN STRØM: Denne kvinnen er en av 200 uten strøm på et eldrehjem i Carolina, Puerto Rico. Bildet ble tatt lørdag. Foto: Carlos Barria, REUTERS

– Guvernøren på Puerto Rico, Ricardo Rossello, er en strålende fyr og en leder som jobber virkelig hardt, sier Donald Trump.

Presidenten langer også ut mot media. Nå anklager han pressen for bevisst å påvirke hjelpearbeidet negativt.

– Fake News-kanalene jobber på overtid i Puerto Rico og gjør sitt beste for å ta bort motet fra soldatene og first responderne. Synd! lyder dommen fra Trump.

Flere av de store mediene har i dagevis intervjuet innbyggere som er fortvilet over at responden fra de føderale myndighetene har vært altfor treg, og at de er i stor nød.

Professor: Trump er en rasist

Etter å ha tilbragt helgen på sin private golfresort i New Jersey, skal Trump etter planen fly til Puerto Rico.

– Jeg kommer til Puerto Rico tirsdag for å sørge for at vi fortsetter å gjøre alt vi kan for å hjelpe og støtte folk i en stund hvor de trenger mye hjelp, skriver Trump.